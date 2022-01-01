Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Батарея - 56 Вт*ч 86 Вт*ч 56 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 11400H Intel Core i7 11800H - Intel Core i5 10300H Intel Core i7 10750H Графика - GeForce GTX 1650 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce GTX 1650 Mobile 4GB Память (ОЗУ) - 4GB 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB 24GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell Vostro 15 7510 Наличие 1-го современного порта USB Type-C (против 0-х у конкурента)

На 98% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9504 vs 4788 баллов

Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

На 36% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 220 нит Причины выбрать Dell Inspiron 15 Plus 7501 Сенсорный экран

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.86 кг 1.9 кг Размеры 356 x 228.9 x 16.7-18.9 мм 356.5 x 234.5 x 17.5-18.9 мм Площадь 815 см2 836 см2 Соотношение экрана к корпусу ~82.4% ~80.3% Боковые рамки 5.3 мм 5.6 мм Цвета Черный Серебристый Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 2

Дисплей 1920 x 1080 1920 x 1080 Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Да Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 800:1 400:1 Цветовой охват sRGB 100% 100% Время отклика 35 мс 35 мс Максимальная яркость Vostro 15 7510 +36% 300 нит Inspiron 15 Plus 7501 220 нит

Батарея Ёмкость 56 Вт*ч 86 Вт*ч 56 Вт*ч Напряжение 11.4 В 11.4 В Время полной зарядки - 4:00 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 130 Вт 90 / 130 Вт

Видеокарта Модель GPU GeForce GTX 1650 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce GTX 1650 Mobile 4GB Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 12 нм 12 нм Частота GPU 1380 МГц 1380 МГц Boost частота GPU 1560 МГц 1560 МГц FLOPS 3.195 терафлопс 3.195 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 128 бит Скорость памяти ~12 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерных блоков 1024 1024 Поддержка DirectX 12 12 Производительность GPU Vostro 15 7510 3.195 терафлопс Inspiron 15 Plus 7501 3.195 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 4GB 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB 24GB Планки 1x4 ГБ 1x8 ГБ Частота 3200 МГц 2933 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 32 ГБ 24 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3204 Realtek ALC3254 Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos - Нет Микрофонов 2 -

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.2 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Опционально Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.1 USB Type-C 1x USB 3.2 Нет Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.0 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер 11.5 x 8.0 см 11.5 x 8.0 см Поверхность - Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.