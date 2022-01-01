Dell Vostro 5510 против Acer Swift X SFX16-52G
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
54
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
45
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
35
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
53
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
65
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
92
Оценка NanoReview
49
Ключевые отличия
Причины выбрать Dell Vostro 5510
- Немного легче – весит на 120 граммов меньше (1.63 и 1.75 кг)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
Причины выбрать Acer Swift X SFX16-52G
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- На 59% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 8633 vs 5421 баллов
- Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана
- Комплектуется на 11 Вт*ч большей батареей (52 и 41 Вт*ч)
- Видеокарта показывает в среднем на 13-17% больше FPS в играх
- Лучшее качество записи видео c веб-камеры
- Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
- На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.63 кг
|1.75 кг
|Размеры
|356.06 x 228.82 x 14.6-17.99 мм
|355.6 x 238.76 x 17.78 мм
|Площадь
|815 см2
|849 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~82.4%
|~87.4%
|Боковые рамки
|5.3 мм
|5.5 мм
|Цвета
|Серий
|Серий
|Трансформер
|Нет
|Нет
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|-
|Количество куллеров
|1
|2
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|16 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|142 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:10
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1200 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|-
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|-
|Контрастность
|600:1
|-
|Время отклика
|35 мс
|-
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|11.25 В
|-
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|-
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|65 Вт
|100 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.6-3.1 ГГц
|2.1 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.4 ГГц
|4.7 ГГц
|Ядер
|4
|10
|Потоков
|8
|12
|L3-кэш
|8 МБ
|12 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics 80EU
|Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU)
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1414
Swift X SFX16-52G +16%
1640
Geekbench 5 (многоядерный)
4704
Swift X SFX16-52G +82%
8547
Cinebench R23 (одноядерный)
1390
Swift X SFX16-52G +19%
1658
Cinebench R23 (многоядерный)
5421
Swift X SFX16-52G +59%
8633
Видеокарта
Модель GPU
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|12 нм
|6 нм
|Частота GPU
|-
|300 МГц
|Boost частота GPU
|-
|1550 МГц
|FLOPS
|2.822 терафлопс
|3.46 терафлопс
|Объем видеопамяти
|2 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|64 бит
|64 бит
|Скорость памяти
|~8-10 Гбит/с
|~12 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|896
|1024
|Блоки текстурирования (TMUs)
|56
|64
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|32
|32
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x8 ГБ
|1x8 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|5200 МГц
|Тип
|DDR4
|LPDDR5
|Возможность замены
|Да
|Нет
|Всего слотов
|2
|-
|Макс. количество памяти
|32 ГБ
|-
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|-
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6E
|Bluetooth
|v5
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Опционально
|-
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1920 x 1080
|USB-A
|3x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|2x USB 3.2
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 1.4
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Нет
|Кардридер
|Да
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Размер
|11.5 x 8.0 см
|-
|Поверхность
|Пластик
|-
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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