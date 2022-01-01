Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 1920 x 1080 - 1920 x 1080 (120Hz) 1920 x 1080 (144Hz) 1920 x 1080 (165Hz) Батарея - 41 Вт*ч 54 Вт*ч - 56 Вт*ч 86 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 11300H Intel Core i5 11320H Intel Core i7 11370H Intel Core i7 11390H - Intel Core i5 10200H Intel Core i7 10870H Графика GeForce MX450 2GB - GeForce GTX 1650 Mobile GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell Vostro 5510 Существенно легче – весит на 810 граммов меньше (1.63 и 2.44 кг)

Более тонкие рамки – на 19% выше полезная площадь экрана

Значительно компактнее – имеет на 16% меньшую площадь корпуса (815 и 972 см 2 )

) На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит Причины выбрать Dell G15 5510 Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Комплектуется на 15 Вт*ч большей батареей (56 и 41 Вт*ч)

Видеокарта показывает в среднем на 7-10% больше FPS в играх

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.63 кг 2.44 кг Размеры 356.06 x 228.82 x 14.6-17.99 мм 357.2 x 272.1 x 24.9 мм Площадь 815 см2 972 см2 Соотношение экрана к корпусу ~82.4% ~69% Боковые рамки 5.3 мм 5.9 мм Цвета Серий Черный, Серий, Зеленый Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 2 Уровень шума - 52.2 дБ

Дисплей 1920 x 1080 1920 x 1080 (120Hz) 1920 x 1080 (144Hz) 1920 x 1080 (165Hz) Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 120 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 600:1 600:1 Время отклика 35 мс 35 мс Максимальная яркость Vostro 5510 +20% 300 нит G15 5510 250 нит

Батарея Ёмкость 41 Вт*ч 54 Вт*ч 56 Вт*ч 86 Вт*ч Напряжение 11.25 В 13.2 В Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Нет Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 180 / 240 Вт Вес зарядного устройства - 948 граммов

Процессор Модель CPU Intel Core i5 11300H Intel Core i5 11320H Intel Core i7 11370H Intel Core i7 11390H Intel Core i5 10200H Intel Core i7 10870H Базовая частота 2.6-3.1 ГГц 2.4 ГГц Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.1 ГГц Ядер 4 4 Потоков 8 8 L3-кэш 8 МБ 8 МБ Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics 80EU Intel UHD Graphics 630 Техпроцесс 10 нм 14 нм Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) Vostro 5510 +26% 1414 G15 5510 1120 Geekbench 5 (многоядерный) Vostro 5510 +14% 4704 G15 5510 4113 Cinebench R23 (одноядерный) Vostro 5510 1390 G15 5510 н/д Cinebench R23 (многоядерный) Vostro 5510 5421 G15 5510 н/д

Видеокарта Модель GPU GeForce MX450 2GB GeForce GTX 1650 Mobile GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB TGP - 0 Вт Nvidia Optimus - Да Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 12 нм 12 нм Частота GPU - 1380 МГц Boost частота GPU - 1560 МГц FLOPS 2.822 терафлопс 3.195 терафлопс Объем видеопамяти 2 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 64 бит 128 бит Скорость памяти ~8-10 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерные блоки 896 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 56 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 32 Производительность GPU Vostro 5510 2.822 терафлопс G15 5510 +13% 3.195 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB 32GB Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 3200 МГц 2933 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 32 ГБ 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC3254 Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos - Нет Макс. громкость - 80.6 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Опционально Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 3 HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Тачпад Размер 11.5 x 8.0 см 10.5 x 6.0 см Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.