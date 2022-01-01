Dell Vostro 5510 против Inspiron 14 5410 (2-in-1)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Dell Vostro 5510
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
- Есть подсветка клавиатуры
Причины выбрать Dell Inspiron 14 5410 (2-in-1)
- Немного легче – весит на 130 граммов меньше (1.5 и 1.63 кг)
- Сенсорный экран
- Значительно компактнее – имеет на 17% меньшую площадь корпуса (679 и 815 см2)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.63 кг
|1.5 кг
|Размеры
|356.06 x 228.82 x 14.6-17.99 мм
|321.5 x 211.3 x 16.3-18.3 мм
|Площадь
|815 см2
|679 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~82.4%
|~79.5%
|Боковые рамки
|5.3 мм
|5.8 мм
|Цвета
|Серий
|Серебристый
|Трансформер
|Нет
|Да
|Угол открытия экрана
|-
|360°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|1
|2
|Уровень шума
|-
|29 дБ
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|14 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|157 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Да
|Покрытие
|Матовый
|Глянцевый
|Контрастность
|600:1
|1217:1
|Цветовой охват sRGB
|-
|53.9%
|Охват Adobe RGB
|-
|37%
|Охват DCI-P3
|-
|36%
|Время отклика
|35 мс
|35 мс
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|11.25 В
|19.5 В
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|65 Вт
|65 Вт
|Вес зарядного устройства
|-
|318 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.6-3.1 ГГц
|0.9-2.0 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.4 ГГц
|3.7 ГГц
|Ядер
|4
|4
|Потоков
|8
|8
|L3-кэш
|8 МБ
|8 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics 80EU
|Intel UHD Graphics Xe G4
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Vostro 5510 +21%
1410
Geekbench 5 (многоядерный)
Vostro 5510 +21%
4652
Cinebench R23 (одноядерный)
1390
Cinebench R23 (многоядерный)
5421
Видеокарта
Модель GPU
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|12 нм
|12 нм
|FLOPS
|2.822 терафлопс
|2.822 терафлопс
|Объем видеопамяти
|2 ГБ
|2 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|64 бит
|64 бит
|Скорость памяти
|~8-10 Гбит/с
|~8-10 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|896
|896
|Блоки текстурирования (TMUs)
|56
|56
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|32
|32
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x8 ГБ
|1x4 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|32 ГБ
|16 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|-
|Realtek ALC3204
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|2x2W
|Dolby Atmos
|-
|Нет
|Макс. громкость
|-
|73.7 дБ
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5
|v5.1
|Сканер отпечатков пальцев
|Опционально
|Опционально
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|3x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|1x USB 3.2
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 1.4
|1x HDMI 1.4
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Нет
|Кардридер
|Да
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Нет
|Подсветка
|Да
|Нет
|Длина хода клавиш
|-
|1.3 мм
|Размер
|11.5 x 8.0 см
|11.5 x 7.0 см
|Поверхность
|Пластик
|-
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1