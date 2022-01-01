Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 1920 x 1080 - 1366 x 768 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 3840 x 2160 Батарея - 41 Вт*ч 54 Вт*ч - 64 Вт*ч 97 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 11300H Intel Core i5 11320H Intel Core i7 11370H Intel Core i7 11390H - Intel Core i5 11400H Intel Core i5 11500H Intel Core i7 11800H Intel Core i7 11850H Intel Core i9 11950H Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB 32GB 64GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 128GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell Vostro 5510 Видеокарта показывает в среднем на 351-479% больше FPS в играх

Немного легче – весит на 160 граммов меньше (1.63 и 1.79 кг)

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана

Имеет на 41% более четкий дисплей – 141 против 100 точек на дюйм (PPI)

На 36% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 220 нит Причины выбрать Dell Precision 3561 Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

На 75% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9497 vs 5421 баллов

Комплектуется на 23 Вт*ч большей батареей (64 и 41 Вт*ч)

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.63 кг 1.79 кг Размеры 356.06 x 228.82 x 14.6-17.99 мм 357.8 x 233.3 x 22.6-24 мм Площадь 815 см2 835 см2 Соотношение экрана к корпусу ~82.4% ~80.4% Боковые рамки 5.3 мм 6.2 мм Цвета Серий Серебристый Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 1

Дисплей 1920 x 1080 1366 x 768 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 3840 x 2160 Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD TN LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 100 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1366 x 768 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 600:1 500:1 Время отклика 35 мс 25 мс Максимальная яркость Vostro 5510 +36% 300 нит Precision 3561 220 нит

Батарея Ёмкость 41 Вт*ч 54 Вт*ч 64 Вт*ч 97 Вт*ч Напряжение 11.25 В 15.2 В Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 90 / 130 Вт

Процессор Модель CPU Intel Core i5 11300H Intel Core i5 11320H Intel Core i7 11370H Intel Core i7 11390H Intel Core i5 11400H Intel Core i5 11500H Intel Core i7 11800H Intel Core i7 11850H Intel Core i9 11950H Базовая частота 2.6-3.1 ГГц 2.2-2.7 ГГц Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.5 ГГц Ядер 4 6 Потоков 8 12 L3-кэш 8 МБ 12 МБ Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics 80EU Intel UHD Graphics for 11th Gen (16 EU) Техпроцесс 10 нм 10 нм Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) Vostro 5510 1414 Precision 3561 +1% 1434 Geekbench 5 (многоядерный) Vostro 5510 4704 Precision 3561 +34% 6324 Cinebench R23 (одноядерный) Vostro 5510 1390 Precision 3561 +25% 1740 Cinebench R23 (многоядерный) Vostro 5510 5421 Precision 3561 +75% 9497

Видеокарта Модель GPU GeForce MX450 2GB Intel UHD Graphics for 11th Gen (16 EU) TGP - 15 Вт Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 12 нм 10 нм Частота GPU - 350 МГц Boost частота GPU - 1450 МГц FLOPS 2.822 терафлопс 0.382 терафлопс Объем видеопамяти 2 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 DDR4 Ширина шины 64 бит - Скорость памяти ~8-10 Гбит/с 3.2 Гбит/с Шейдерные блоки 896 128 Блоки текстурирования (TMUs) 56 16 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 8 Производительность GPU Vostro 5510 +639% 2.822 терафлопс Precision 3561 0.382 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB 32GB 64GB Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 32 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 128GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x128 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC3204 Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos - Нет Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Опционально Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Тачпад Размер 11.5 x 8.0 см 11.5 x 6.7 см Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.