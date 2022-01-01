Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 1920 x 1200 - 1920 x 1200 2560 x 1600 Процессор - Intel Core i5 1240P Intel Core i7 1260P - Intel Core i3 1125G4 Intel Core i5 11300H Intel Core i5 11320H Intel Core i7 11370H Intel Core i7 11375H Intel Core i7 11390H Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 4GB 8GB 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell Vostro 5620 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4 Причины выбрать Dell Inspiron 13 5310 Существенно легче – весит на 650 граммов меньше (1.26 и 1.91 кг)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Видеокарта показывает в среднем на 55-75% больше FPS в играх

Значительно компактнее – имеет на 31% меньшую площадь корпуса (623 и 899 см 2 )

) Имеет на 20% более четкий дисплей – 170 против 142 точек на дюйм (PPI)

На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.91 кг 1.26 кг Размеры 356.78 x 251.9 x 15.67-18.3 мм 296.7 x 210 x 13.9-15.9 мм Площадь 899 см2 623 см2 Соотношение экрана к корпусу ~82.6% ~82.3% Боковые рамки 6.1 мм 5.1 мм Цвета Серий Серебристый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 135° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров - 1 Уровень шума - 48 дБ

Дисплей 1920 x 1200 1920 x 1200 2560 x 1600 Диагональ 16 дюймов 13.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 142 точек на дюйм 170 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность - 600:1 Цветовой охват sRGB - 100% Охват Adobe RGB - 74.6% Охват DCI-P3 - 72.9% Время отклика - 35 мс Максимальная яркость Vostro 5620 250 нит Inspiron 13 5310 +20% 300 нит

Батарея Ёмкость 54 Вт*ч 54 Вт*ч Напряжение - 15.2 В Время полной зарядки - 4:00 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства - 284 грамма

Процессор Модель CPU Intel Core i5 1240P Intel Core i7 1260P Intel Core i3 1125G4 Intel Core i5 11300H Intel Core i5 11320H Intel Core i7 11370H Intel Core i7 11375H Intel Core i7 11390H Базовая частота 1.7 ГГц 0.9-2.0 ГГц Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 3.7 ГГц Ядер 12 4 Потоков 16 8 L3-кэш 12 МБ 8 МБ Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Intel UHD Graphics Xe G4 Техпроцесс 10 нм 10 нм Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) Vostro 5620 +45% 1588 Inspiron 13 5310 1095 Geekbench 5 (многоядерный) Vostro 5620 +105% 7391 Inspiron 13 5310 3597

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) GeForce MX450 2GB TGP 15 Вт - Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 10 нм 12 нм Частота GPU 300 МГц - Boost частота GPU 1100 МГц - FLOPS 1.41 терафлопс 2.822 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 2 ГБ Тип памяти DDR4 GDDR6 Ширина шины - 64 бит Скорость памяти 3.2 Гбит/с ~8-10 Гбит/с Шейдерные блоки 640 896 Блоки текстурирования (TMUs) 40 56 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 32 Производительность GPU Vostro 5620 1.41 терафлопс Inspiron 13 5310 +100% 2.822 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 4GB 8GB 16GB 32GB Планки 1x8 ГБ 1x4 ГБ Частота 3200 МГц 4267 МГц Тип DDR4 LPDDR4X Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 16 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов - 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC3204 Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость - 88.4 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Да Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 1x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 4.0 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер - 10.5 x 6.5 см Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.