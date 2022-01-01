Dell Vostro 5620 против Inspiron 14 5420
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
60
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
34
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
61
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
65
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
84
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Dell Vostro 5620
- Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
Причины выбрать Dell Inspiron 14 5420
- Легче – весит на 370 граммов меньше (1.54 и 1.91 кг)
- На 7% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 5494 vs 5143 баллов
- Значительно компактнее – имеет на 21% меньшую площадь корпуса (714 и 899 см2)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.91 кг
|1.54 кг
|Размеры
|356.78 x 251.9 x 15.67-18.3 мм
|314 x 227.5 x 15.7-19 мм
|Площадь
|899 см2
|714 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~82.6%
|~79.6%
|Боковые рамки
|6.1 мм
|6.3 мм
|Цвета
|Серий
|Серебристый
|Трансформер
|Нет
|Нет
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|1
|1
Дисплей
|Диагональ
|16 дюймов
|14 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|142 точек на дюйм
|162 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:10
|Разрешение
|1920 x 1200 пикселей
|1920 x 1200 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|-
|600:1
|Время отклика
|-
|35 мс
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|-
|15 В
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|65 Вт
|65 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.3 ГГц
|1.2 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.4 ГГц
|4.4 ГГц
|Ядер
|10
|6
|Потоков
|12
|8
|L3-кэш
|12 МБ
|10 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Intel UHD Graphics (64EU)
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Vostro 5620 +13%
1643
1451
Geekbench 5 (многоядерный)
Vostro 5620 +61%
6137
3803
Cinebench R23 (одноядерный)
1511
н/д
Cinebench R23 (многоядерный)
5143
Inspiron 14 5420 +7%
5494
Видеокарта
Модель GPU
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|8 нм
|Частота GPU
|1087 МГц
|1087 МГц
|Boost частота GPU
|1155 МГц
|1155 МГц
|FLOPS
|4.8 терафлопс
|4.8 терафлопс
|Объем видеопамяти
|2 ГБ
|2 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|64 бит
|64 бит
|Скорость памяти
|~12 Гбит/с
|~12 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|2048
|2048
|Блоки текстурирования (TMUs)
|64
|64
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|40
|40
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x8 ГБ
|1x8 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|32 ГБ
|32 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|-
|Realtek ALC3254
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|2x2W
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6E
|Bluetooth
|v5
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Опционально
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|1920 x 1080
|USB-A
|2x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|1x USB 3.2
|Thunderbolt
|Нет
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 1.4
|1x HDMI 1.4
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Нет
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Размер
|-
|11.5 x 8.0 см
|Поверхность
|Пластик
|-
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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