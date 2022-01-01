Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 1920 x 1200 - 1366 x 768 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) Процессор - Intel Core i5 1240P Intel Core i7 1260P - Intel Core i5 11400H Intel Core i5 11500H Intel Core i7 11850H Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 8GB 16GB 32GB 64GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 128GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell Vostro 5620 Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Имеет на 27% более четкий дисплей – 142 против 112 точек на дюйм (PPI)

На 14% выше максимальная яркость экрана – 250 vs 220 нит Причины выбрать Dell Latitude 5421 Существенно легче – весит на 420 граммов меньше (1.49 и 1.91 кг)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Видеокарта показывает в среднем на 55-75% больше FPS в играх

Комплектуется на 10 Вт*ч большей батареей (64 и 54 Вт*ч)

Значительно компактнее – имеет на 24% меньшую площадь корпуса (681 и 899 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.91 кг 1.49 кг Размеры 356.78 x 251.9 x 15.67-18.3 мм 321.3 x 212 x 20.9 мм Площадь 899 см2 681 см2 Соотношение экрана к корпусу ~82.6% ~79.3% Боковые рамки 6.1 мм 5.7 мм Цвета Серий Серебристый Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров - 1

Дисплей 1920 x 1200 1366 x 768 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) Диагональ 16 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD TN LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 142 точек на дюйм 112 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1366 x 768 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность - 300:1 Время отклика - 25 мс Максимальная яркость Vostro 5620 +14% 250 нит Latitude 5421 220 нит

Батарея Ёмкость 54 Вт*ч 64 Вт*ч Напряжение - 15.2 В Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 90 / 130 Вт

Процессор Модель CPU Intel Core i5 1240P Intel Core i7 1260P Intel Core i5 11400H Intel Core i5 11500H Intel Core i7 11850H Базовая частота 1.7 ГГц 2.2-2.7 ГГц Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.5 ГГц Ядер 12 6 Потоков 16 12 L3-кэш 12 МБ 12 МБ Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Intel UHD Graphics for 11th Gen (16 EU) Техпроцесс 10 нм 10 нм Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) Vostro 5620 +12% 1588 Latitude 5421 1422 Geekbench 5 (многоядерный) Vostro 5620 +16% 7391 Latitude 5421 6374 Cinebench R23 (одноядерный) Vostro 5620 н/д Latitude 5421 1757 Cinebench R23 (многоядерный) Vostro 5620 н/д Latitude 5421 9442

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) GeForce MX450 2GB TGP 15 Вт - Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 10 нм 12 нм Частота GPU 300 МГц - Boost частота GPU 1100 МГц - FLOPS 1.41 терафлопс 2.822 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 2 ГБ Тип памяти DDR4 GDDR6 Ширина шины - 64 бит Скорость памяти 3.2 Гбит/с ~8-10 Гбит/с Шейдерные блоки 640 896 Блоки текстурирования (TMUs) 40 56 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 32 Производительность GPU Vostro 5620 1.41 терафлопс Latitude 5421 +100% 2.822 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 8GB 16GB 32GB 64GB Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 16 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 128GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x128 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов - 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC3204 Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Да Нет Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 4.0 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер - 11.5 x 6.5 см Поверхность - Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.