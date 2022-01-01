Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 1920 x 1200 - 1920 x 1200 3840 x 2400 Батарея 54 Вт*ч - 56 Вт*ч 86 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 1240P Intel Core i7 1260P - Intel Core i5 11500H Intel Core i7 11800H Intel Core i7 11850H Intel Core i9 11950H Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 8GB 16GB 32GB 64GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell Vostro 5620 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Немного легче – весит на 130 граммов меньше (1.91 и 2.04 кг)

Видеокарта показывает в среднем на 50-68% больше FPS в играх

Лучшее качество записи видео c веб-камеры Причины выбрать Dell Precision 5560 Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана

На 100% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 250 нит

Значительно компактнее – имеет на 12% меньшую площадь корпуса (793 и 899 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.91 кг 2.04 кг Размеры 356.78 x 251.9 x 15.67-18.3 мм 344.4 x 230.3 x 18.5 мм Площадь 899 см2 793 см2 Соотношение экрана к корпусу ~82.6% ~89% Боковые рамки 6.1 мм 4.2 мм Цвета Серий Серебристый Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров - 2 Уровень шума - 50 дБ

Дисплей 1920 x 1200 1920 x 1200 3840 x 2400 Диагональ 16 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 142 точек на дюйм 145 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Нет Да, HDR10 Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность - 1650:1 Цветовой охват sRGB - 100% Время отклика - 35 мс Максимальная яркость Vostro 5620 250 нит Precision 5560 +100% 500 нит

Батарея Ёмкость 54 Вт*ч 56 Вт*ч 86 Вт*ч Напряжение - 11.4 В Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 90 / 130 Вт Вес зарядного устройства - 481 грамм

Процессор Модель CPU Intel Core i5 1240P Intel Core i7 1260P Intel Core i5 11500H Intel Core i7 11800H Intel Core i7 11850H Intel Core i9 11950H Базовая частота 1.7 ГГц 2.4-2.9 ГГц Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.6 ГГц Ядер 12 6 Потоков 16 12 L3-кэш 12 МБ 12 МБ Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU) Техпроцесс 10 нм 10 нм Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) Vostro 5620 +6% 1588 Precision 5560 1499 Geekbench 5 (многоядерный) Vostro 5620 +8% 7391 Precision 5560 6840 Cinebench R23 (одноядерный) Vostro 5620 н/д Precision 5560 1504 Cinebench R23 (многоядерный) Vostro 5620 н/д Precision 5560 9504

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 350 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1450 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 0.742 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти DDR4 DDR4 Скорость памяти 3.2 Гбит/с 3.2 Гбит/с Шейдерные блоки 640 256 Блоки текстурирования (TMUs) 40 16 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 8 Производительность GPU Vostro 5620 +90% 1.41 терафлопс Precision 5560 0.742 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 8GB 16GB 32GB 64GB Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 16 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов - 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC3281-CG Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2.5W, 2x1.5W Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость - 75.2 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 Нет USB Type-C 1x USB 3.2 3x USB 3.2 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 1.4 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.3 мм Тачпад Размер - 15.0 x 9.0 см Поверхность - Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.