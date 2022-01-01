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Dell Vostro 5620 против Precision 7560

47 из 100
Dell Vostro 5620
VS
51 из 100
Dell Precision 7560
Dell Vostro 5620
Dell Precision 7560
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Экран 1920 x 1200
Батарея 54 Вт*ч
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell Vostro 5620 и Precision 7560 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell Vostro 5620
  • Существенно легче – весит на 580 граммов меньше (1.91 и 2.49 кг)
  • Видеокарта показывает в среднем на 50-68% больше FPS в играх
  • Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
Причины выбрать Dell Precision 7560
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Комплектуется на 14 Вт*ч большей батареей (68 и 54 Вт*ч)
  • На 100% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 250 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Vostro 5620
vs
Precision 7560

Корпус

Вес 1.91 кг 2.49 кг
Размеры 356.78 x 251.9 x 15.67-18.3 мм 360 x 242 x 25-27.3 мм
Площадь 899 см2 871 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82.6% ~77%
Боковые рамки 6.1 мм 7.3 мм
Цвета Серий Серебристый
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров - 2

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 142 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 600:1
Охват DCI-P3 - 100%
Время отклика - 35 мс
Максимальная яркость
Vostro 5620
250 нит
Precision 7560 +100%
500 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.4 В
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Сзади
Мощность зарядки 65 Вт 180 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7 ГГц 2.4-2.9 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.6 ГГц
Ядер 12 6
Потоков 16 12
L3-кэш 12 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Vostro 5620 +1%
1588
Precision 7560
1570
Geekbench 5 (многоядерный)
Vostro 5620 +2%
7391
Precision 7560
7211
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 350 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1450 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 0.742 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти DDR4 DDR4
Скорость памяти 3.2 Гбит/с 3.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 256
Блоки текстурирования (TMUs) 40 16
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 8
Производительность GPU
Vostro 5620 +90%
1.41 терафлопс
Precision 7560
0.742 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 4
Макс. количество памяти 16 ГБ 128 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов - 3
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC3204
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Да Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.2
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет 1x v1.4
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.65 мм
Тачпад
Размер - 10.5 x 6.5 см
Поверхность - Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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