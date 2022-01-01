Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 1920 x 1200 - 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 3840 x 2160 Батарея 54 Вт*ч - 68 Вт*ч 95 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 1240P Intel Core i7 1260P - Intel Core i5 11500H Intel Core i7 11600H Intel Core i7 11800H Intel Core i7 11850H Intel Core i9 11950H Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 8GB 16GB 32GB 64GB 128GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell Vostro 5620 Существенно легче – весит на 580 граммов меньше (1.91 и 2.49 кг)

Видеокарта показывает в среднем на 50-68% больше FPS в играх

Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана

Лучшее качество записи видео c веб-камеры Причины выбрать Dell Precision 7560 Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Комплектуется на 14 Вт*ч большей батареей (68 и 54 Вт*ч)

На 100% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 250 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.91 кг 2.49 кг Размеры 356.78 x 251.9 x 15.67-18.3 мм 360 x 242 x 25-27.3 мм Площадь 899 см2 871 см2 Соотношение экрана к корпусу ~82.6% ~77% Боковые рамки 6.1 мм 7.3 мм Цвета Серий Серебристый Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров - 2

Дисплей 1920 x 1200 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 3840 x 2160 Диагональ 16 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 142 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Да, HDR10 Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность - 600:1 Охват DCI-P3 - 100% Время отклика - 35 мс Максимальная яркость Vostro 5620 250 нит Precision 7560 +100% 500 нит

Батарея Ёмкость 54 Вт*ч 68 Вт*ч 95 Вт*ч Напряжение - 11.4 В Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Сзади Мощность зарядки 65 Вт 180 Вт

Процессор Модель CPU Intel Core i5 1240P Intel Core i7 1260P Intel Core i5 11500H Intel Core i7 11600H Intel Core i7 11800H Intel Core i7 11850H Intel Core i9 11950H Базовая частота 1.7 ГГц 2.4-2.9 ГГц Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.6 ГГц Ядер 12 6 Потоков 16 12 L3-кэш 12 МБ 12 МБ Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU) Техпроцесс 10 нм 10 нм Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) Vostro 5620 +1% 1588 Precision 7560 1570 Geekbench 5 (многоядерный) Vostro 5620 +2% 7391 Precision 7560 7211 Cinebench R23 (одноядерный) Vostro 5620 н/д Precision 7560 1577 Cinebench R23 (многоядерный) Vostro 5620 н/д Precision 7560 10155

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 350 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1450 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 0.742 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти DDR4 DDR4 Скорость памяти 3.2 Гбит/с 3.2 Гбит/с Шейдерные блоки 640 256 Блоки текстурирования (TMUs) 40 16 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 8 Производительность GPU Vostro 5620 +90% 1.41 терафлопс Precision 7560 0.742 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 8GB 16GB 32GB 64GB 128GB Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 4 Макс. количество памяти 16 ГБ 128 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов - 3 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC3204 Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Да Нет Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет 1x v1.4 VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.65 мм Тачпад Размер - 10.5 x 6.5 см Поверхность - Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.