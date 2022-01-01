Dell Vostro 5620 против Precision 7560
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
67
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
23
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
34
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
58
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
65
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
84
Оценка NanoReview
47
Ключевые отличия
Причины выбрать Dell Vostro 5620
- Существенно легче – весит на 580 граммов меньше (1.91 и 2.49 кг)
- Видеокарта показывает в среднем на 50-68% больше FPS в играх
- Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана
- Лучшее качество записи видео c веб-камеры
Причины выбрать Dell Precision 7560
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- Комплектуется на 14 Вт*ч большей батареей (68 и 54 Вт*ч)
- На 100% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 250 нит
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.91 кг
|2.49 кг
|Размеры
|356.78 x 251.9 x 15.67-18.3 мм
|360 x 242 x 25-27.3 мм
|Площадь
|899 см2
|871 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~82.6%
|~77%
|Боковые рамки
|6.1 мм
|7.3 мм
|Цвета
|Серий
|Серебристый
|Трансформер
|Нет
|Нет
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|-
|2
Дисплей
|Диагональ
|16 дюймов
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|142 точек на дюйм
|141 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1200 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, HDR10
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|-
|600:1
|Охват DCI-P3
|-
|100%
|Время отклика
|-
|35 мс
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|-
|11.4 В
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Сзади
|Мощность зарядки
|65 Вт
|180 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.7 ГГц
|2.4-2.9 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.4 ГГц
|4.6 ГГц
|Ядер
|12
|6
|Потоков
|16
|12
|L3-кэш
|12 МБ
|12 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU)
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Vostro 5620 +1%
1588
1570
Geekbench 5 (многоядерный)
Vostro 5620 +2%
7391
7211
Cinebench R23 (одноядерный)
1577
Cinebench R23 (многоядерный)
10155
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|350 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|1450 МГц
|FLOPS
|1.41 терафлопс
|0.742 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|System Shared
|Тип памяти
|DDR4
|DDR4
|Скорость памяти
|3.2 Гбит/с
|3.2 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|640
|256
|Блоки текстурирования (TMUs)
|40
|16
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|20
|8
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x8 ГБ
|1x8 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|4
|Макс. количество памяти
|16 ГБ
|128 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|-
|3
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|-
|Realtek ALC3204
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|2x2W
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|1280 x 720
|USB-A
|2x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|2x USB 3.2
|Thunderbolt
|Нет
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 1.4
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|1x v1.4
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Да
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|-
|1.65 мм
|Размер
|-
|10.5 x 6.5 см
|Поверхность
|-
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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