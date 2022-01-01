Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Батарея - 41 Вт*ч 54 Вт*ч 54 Вт*ч Процессор - AMD Ryzen 3 5425U AMD Ryzen 5 5625U AMD Ryzen 7 5825U - AMD Ryzen 5 5625U AMD Ryzen 7 5825U Графика - GeForce MX450 2GB GeForce MX550 2GB Radeon RX Vega 7 Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell Vostro 5625 Видеокарта показывает в среднем на 85-116% больше FPS в играх

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана Причины выбрать Dell Inspiron 7425 (2-in-1, AMD) Легче – весит на 340 граммов меньше (1.63 и 1.97 кг)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Комплектуется на 13 Вт*ч большей батареей (54 и 41 Вт*ч)

Сенсорный экран

Значительно компактнее – имеет на 21% меньшую площадь корпуса (714 и 899 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.97 кг 1.63 кг Размеры 356.78 x 251.9 x 15.67-18.3 мм 314 x 227.5 x 15.7-17.86 мм Площадь 899 см2 714 см2 Соотношение экрана к корпусу ~82.6% ~79.6% Боковые рамки 6.1 мм 6.3 мм Цвета Черный, Серий Зеленый Трансформер Нет Да Угол открытия экрана - 360° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет - Количество куллеров - 1

Дисплей 1920 x 1200 1920 x 1200 Диагональ 16 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 142 точек на дюйм 162 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Да Покрытие Матовый Глянцевый Тесты экрана Контрастность - 600:1 Время отклика - 35 мс Максимальная яркость Vostro 5625 250 нит Inspiron 7425 (2-in-1, AMD) 250 нит

Батарея Ёмкость 41 Вт*ч 54 Вт*ч 54 Вт*ч Напряжение 11.25 В 15 В Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт

Процессор Модель CPU AMD Ryzen 3 5425U AMD Ryzen 5 5625U AMD Ryzen 7 5825U AMD Ryzen 5 5625U AMD Ryzen 7 5825U Базовая частота 2.7 ГГц 2.3 ГГц Частота в режиме Boost 4.1 ГГц 4.3 ГГц Ядер 4 6 Потоков 8 12 L3-кэш 8 МБ 16 МБ Интегрированная графика AMD Radeon Vega 6 (Ryzen 4000) AMD Radeon Vega 7 Техпроцесс 7 нм 7 нм Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) Vostro 5625 н/д Inspiron 7425 (2-in-1, AMD) 1243 Geekbench 5 (многоядерный) Vostro 5625 н/д Inspiron 7425 (2-in-1, AMD) 5001

Видеокарта Модель GPU GeForce MX450 2GB GeForce MX550 2GB Radeon RX Vega 7 TGP - 10-45 Вт Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 12 нм 7 нм Частота GPU - 300 МГц Boost частота GPU - 1600 МГц FLOPS 2.822 терафлопс 1.108 терафлопс Объем видеопамяти 2 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 DDR4 Ширина шины 64 бит - Скорость памяти ~8-10 Гбит/с 3.2 Гбит/с Шейдерные блоки 896 448 Блоки текстурирования (TMUs) 56 28 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 7 Производительность GPU Vostro 5625 +155% 2.822 терафлопс Inspiron 7425 (2-in-1, AMD) 1.108 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB 32GB Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 32 ГБ 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов - 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC3254-CG Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Да - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Опционально Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 1x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер - 11.5 x 8.0 см Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.