Dell Vostro 5625 против Inspiron 7425 (2-in-1, AMD)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Dell Vostro 5625
- Видеокарта показывает в среднем на 85-116% больше FPS в играх
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
Причины выбрать Dell Inspiron 7425 (2-in-1, AMD)
- Легче – весит на 340 граммов меньше (1.63 и 1.97 кг)
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- Комплектуется на 13 Вт*ч большей батареей (54 и 41 Вт*ч)
- Сенсорный экран
- Значительно компактнее – имеет на 21% меньшую площадь корпуса (714 и 899 см2)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.97 кг
|1.63 кг
|Размеры
|356.78 x 251.9 x 15.67-18.3 мм
|314 x 227.5 x 15.7-17.86 мм
|Площадь
|899 см2
|714 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~82.6%
|~79.6%
|Боковые рамки
|6.1 мм
|6.3 мм
|Цвета
|Черный, Серий
|Зеленый
|Трансформер
|Нет
|Да
|Угол открытия экрана
|-
|360°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|-
|Количество куллеров
|-
|1
Дисплей
|Диагональ
|16 дюймов
|14 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|142 точек на дюйм
|162 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:10
|Разрешение
|1920 x 1200 пикселей
|1920 x 1200 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Да
|Покрытие
|Матовый
|Глянцевый
|Контрастность
|-
|600:1
|Время отклика
|-
|35 мс
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|11.25 В
|15 В
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|65 Вт
|65 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.7 ГГц
|2.3 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.1 ГГц
|4.3 ГГц
|Ядер
|4
|6
|Потоков
|8
|12
|L3-кэш
|8 МБ
|16 МБ
|Интегрированная графика
|AMD Radeon Vega 6 (Ryzen 4000)
|AMD Radeon Vega 7
|Техпроцесс
|7 нм
|7 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|-
|10-45 Вт
|Тип графики
|Дискретная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|12 нм
|7 нм
|Частота GPU
|-
|300 МГц
|Boost частота GPU
|-
|1600 МГц
|FLOPS
|2.822 терафлопс
|1.108 терафлопс
|Объем видеопамяти
|2 ГБ
|System Shared
|Тип памяти
|GDDR6
|DDR4
|Ширина шины
|64 бит
|-
|Скорость памяти
|~8-10 Гбит/с
|3.2 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|896
|448
|Блоки текстурирования (TMUs)
|56
|28
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|32
|7
Производительность GPU
Vostro 5625 +155%
2.822 терафлопс
1.108 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x8 ГБ
|1x8 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|32 ГБ
|32 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|-
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|-
|Realtek ALC3254-CG
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|2x2W
|Dolby Atmos
|Да
|-
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6
|Bluetooth
|v5.2
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Опционально
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|1920 x 1080
|USB-A
|2x USB 3.2
|1x USB 3.2
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|2x USB 3.2
|Thunderbolt
|Нет
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 1.4
|1x HDMI 1.4
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Нет
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Размер
|-
|11.5 x 8.0 см
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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