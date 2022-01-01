Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 1920 x 1200 - 1920 x 1080 3840 x 2160 Батарея - 41 Вт*ч 54 Вт*ч - 41 Вт*ч 58 Вт*ч Процессор - AMD Ryzen 3 5425U AMD Ryzen 5 5625U AMD Ryzen 7 5825U - Intel Core i5 1235U Intel Core i5 1245U Intel Core i7 1255U Intel Core i7 1265U Intel Core i5 1240P Intel Core i5 1250P Intel Core i7 1270P Графика - GeForce MX450 2GB GeForce MX550 2GB Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell Vostro 5625 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Видеокарта показывает в среднем на 55-75% больше FPS в играх

Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD Причины выбрать Dell Latitude 7430 Существенно легче – весит на 750 граммов меньше (1.22 и 1.97 кг)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

На 60% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 250 нит

Значительно компактнее – имеет на 25% меньшую площадь корпуса (671 и 899 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.97 кг 1.22 кг Размеры 356.78 x 251.9 x 15.67-18.3 мм 321.35 x 208.69 x 16.9-18.47 мм Площадь 899 см2 671 см2 Соотношение экрана к корпусу ~82.6% ~80.5% Боковые рамки 6.1 мм 5.7 мм Цвета Черный, Серий Серий Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет - Количество куллеров - 1

Дисплей 1920 x 1200 1920 x 1080 3840 x 2160 Диагональ 16 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 142 точек на дюйм 157 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет - Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Цветовой охват sRGB - 100% Максимальная яркость Vostro 5625 250 нит Latitude 7430 +60% 400 нит

Батарея Ёмкость 41 Вт*ч 54 Вт*ч 41 Вт*ч 58 Вт*ч Напряжение 11.25 В - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа Мощность зарядки 65 Вт 65 / 90 Вт

Процессор Модель CPU AMD Ryzen 3 5425U AMD Ryzen 5 5625U AMD Ryzen 7 5825U Intel Core i5 1235U Intel Core i5 1245U Intel Core i7 1255U Intel Core i7 1265U Intel Core i5 1240P Intel Core i5 1250P Intel Core i7 1270P Базовая частота 2.7 ГГц 1.3 ГГц Частота в режиме Boost 4.1 ГГц 4.4 ГГц Ядер 4 10 Потоков 8 12 L3-кэш 8 МБ 12 МБ Интегрированная графика AMD Radeon Vega 6 (Ryzen 4000) Intel Iris Xe Graphics (80EU) Техпроцесс 7 нм 10 нм Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) Vostro 5625 н/д Latitude 7430 1441 Geekbench 5 (многоядерный) Vostro 5625 н/д Latitude 7430 4015

Видеокарта Модель GPU GeForce MX450 2GB GeForce MX550 2GB Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP - 15 Вт Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 12 нм 10 нм Частота GPU - 300 МГц Boost частота GPU - 1100 МГц FLOPS 2.822 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти 2 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR5 Ширина шины 64 бит - Скорость памяти ~8-10 Гбит/с 4.8 Гбит/с Шейдерные блоки 896 640 Блоки текстурирования (TMUs) 56 40 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 20 Производительность GPU Vostro 5625 +100% 2.822 терафлопс Latitude 7430 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB 32GB Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 3200 МГц 4800 МГц Тип DDR4 LPDDR5 Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 32 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x4W Dolby Atmos Да - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Опционально Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 1x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Тачпад Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.