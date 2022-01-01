Главная > Сравнение ноутбуков > Vostro 5625 или Precision 3570 – что лучше выбрать?

Dell Vostro 5625 против Precision 3570

52 из 100
Dell Vostro 5625
VS
42 из 100
Dell Precision 3570
Dell Vostro 5625
Dell Precision 3570
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1200
Батарея
Процессор
Графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell Vostro 5625 и Precision 3570 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell Vostro 5625
  • Видеокарта показывает в среднем на 55-75% больше FPS в играх
  • Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
  • Имеет на 42% более четкий дисплей – 142 против 100 точек на дюйм (PPI)
  • На 14% выше максимальная яркость экрана – 250 vs 220 нит
Причины выбрать Dell Precision 3570
  • Существенно легче – весит на 390 граммов меньше (1.58 и 1.97 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Компактнее – имеет на 8% меньшую площадь корпуса (831 и 899 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Vostro 5625
vs
Precision 3570

Корпус

Вес 1.97 кг 1.58 кг
Размеры 356.78 x 251.9 x 15.67-18.3 мм 358 x 232 x 19.3-21 мм
Площадь 899 см2 831 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82.6% ~80.8%
Боковые рамки 6.1 мм 6.3 мм
Цвета Черный, Серий Серий
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет -
Количество куллеров - 2

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD TN LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 142 точек на дюйм 100 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1366 x 768 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 500:1
Время отклика - 25 мс
Максимальная яркость
Vostro 5625 +14%
250 нит
Precision 3570
220 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.25 В 11.25 В
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 65 / 90 / 130 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.7 ГГц 1.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.1 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 4 10
Потоков 8 12
L3-кэш 8 МБ 12 МБ
Интегрированная графика AMD Radeon Vega 6 (Ryzen 4000) Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 7 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 15 Вт
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 12 нм 10 нм
Частота GPU - 300 МГц
Boost частота GPU - 1100 МГц
FLOPS 2.822 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 DDR5
Ширина шины 64 бит -
Скорость памяти ~8-10 Гбит/с 4.8 Гбит/с
Шейдерные блоки 896 640
Блоки текстурирования (TMUs) 56 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 20
Производительность GPU
Vostro 5625 +100%
2.822 терафлопс
Precision 3570
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 4800 МГц
Тип DDR4 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 32 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов - 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC3204
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Да Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Опционально Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 4.0
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер - 11.5 x 6.7 см
Поверхность - Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Dell Vostro 5625 vs Apple MacBook Pro 16 (2021)
2. Dell Vostro 5625 vs Dell XPS 15 9520 (2022)
3. Dell Vostro 5625 vs Lenovo Yoga Slim 7 Pro Gen 6 (16" AMD)
4. Dell Vostro 5625 vs Dell Vostro 5510
5. Dell Vostro 5625 vs Honor MagicBook 16 (2022)
6. Dell Precision 3570 vs Apple MacBook Pro 16 (2021)
7. Dell Precision 3570 vs Huawei MateBook D 15 2021
8. Dell Precision 3570 vs Dell Latitude 7530
9. Dell Precision 3570 vs Dell Latitude 5530
10. Dell Precision 3570 vs Dell Precision 3571

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Dell Precision 3570 и Vostro 5625 – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры