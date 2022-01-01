Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Батарея - 41 Вт*ч 54 Вт*ч - 41 Вт*ч 54 Вт*ч Процессор - AMD Ryzen 3 5425U AMD Ryzen 5 5625U AMD Ryzen 7 5825U - Intel Core i5 11300H Intel Core i5 11320H Intel Core i7 11370H Intel Core i7 11390H Графика - GeForce MX450 2GB GeForce MX550 2GB GeForce MX450 2GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell Vostro 5625 Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4 Причины выбрать Dell Vostro 5510 Легче – весит на 340 граммов меньше (1.63 и 1.97 кг)

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит

Компактнее – имеет на 9% меньшую площадь корпуса (815 и 899 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.97 кг 1.63 кг Размеры 356.78 x 251.9 x 15.67-18.3 мм 356.06 x 228.82 x 14.6-17.99 мм Площадь 899 см2 815 см2 Соотношение экрана к корпусу ~82.6% ~82.4% Боковые рамки 6.1 мм 5.3 мм Цвета Черный, Серий Серий Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров - 1

Дисплей 1920 x 1200 1920 x 1080 Диагональ 16 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 142 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность - 600:1 Время отклика - 35 мс Максимальная яркость Vostro 5625 250 нит Vostro 5510 +20% 300 нит

Батарея Ёмкость 41 Вт*ч 54 Вт*ч 41 Вт*ч 54 Вт*ч Напряжение 11.25 В 11.25 В Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт

Процессор Модель CPU AMD Ryzen 3 5425U AMD Ryzen 5 5625U AMD Ryzen 7 5825U Intel Core i5 11300H Intel Core i5 11320H Intel Core i7 11370H Intel Core i7 11390H Базовая частота 2.7 ГГц 2.6-3.1 ГГц Частота в режиме Boost 4.1 ГГц 4.4 ГГц Ядер 4 4 Потоков 8 8 L3-кэш 8 МБ 8 МБ Интегрированная графика AMD Radeon Vega 6 (Ryzen 4000) Intel Iris Xe Graphics 80EU Техпроцесс 7 нм 10 нм Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) Vostro 5625 н/д Vostro 5510 1414 Geekbench 5 (многоядерный) Vostro 5625 н/д Vostro 5510 4704 Cinebench R23 (одноядерный) Vostro 5625 н/д Vostro 5510 1390 Cinebench R23 (многоядерный) Vostro 5625 н/д Vostro 5510 5421

Видеокарта Модель GPU GeForce MX450 2GB GeForce MX550 2GB GeForce MX450 2GB Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 12 нм 12 нм FLOPS 2.822 терафлопс 2.822 терафлопс Объем видеопамяти 2 ГБ 2 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 64 бит 64 бит Скорость памяти ~8-10 Гбит/с ~8-10 Гбит/с Шейдерные блоки 896 896 Блоки текстурирования (TMUs) 56 56 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 32 Производительность GPU Vostro 5625 2.822 терафлопс Vostro 5510 2.822 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB 32GB Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 32 ГБ 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов - 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Да - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.2 v5 Сканер отпечатков пальцев Опционально Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Тачпад Размер - 11.5 x 8.0 см Поверхность - Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.