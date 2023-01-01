Dell Vostro 7620 против Apple MacBook Pro 13 (M1, 2020)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Dell Vostro 7620
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- На 78% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 13366 vs 7489 баллов
- Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
- Лучшее качество записи видео c веб-камеры
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 40 ГБ) и SSD
Причины выбрать Apple MacBook Pro 13 (M1, 2020)
- Существенно легче – весит на 590 граммов меньше (1.37 и 1.96 кг)
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит
- Имеет на 60% более четкий дисплей – 227 против 142 точек на дюйм (PPI)
- Значительно компактнее – имеет на 28% меньшую площадь корпуса (646 и 899 см2)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.96 кг
|1.37 кг
|Размеры
|356.78 x 251.9 x 16.95-18.99 мм
|304.1 x 212.4 x 15.6 мм
|Площадь
|899 см2
|646 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~82.6%
|~79.4%
|Боковые рамки
|6.1 мм
|8.8 мм
|Цвета
|Черный
|Серебристый, Серий
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|-
|135°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|2
|1
|Скорость куллера
|-
|7000 об/мин
|Уровень шума
|-
|41.9 дБ
Дисплей
|Диагональ
|16 дюймов
|13.3 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|142 точек на дюйм
|227 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:10
|Разрешение
|1920 x 1200 пикселей
|2560 x 1600 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, HDR10
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Глянцевый (антиблик)
|Контрастность
|990:1
|1759:1
|Цветовой охват sRGB
|50%
|100%
|Охват Adobe RGB
|-
|88.3%
|Время отклика
|16 мс
|36 мс
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|13.2 В
|11.4 В
|Время полной зарядки
|-
|2:00 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|130 Вт
|61 Вт
|Длина кабеля
|-
|2 метра
|Вес зарядного устройства
|-
|275 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.5 ГГц
|3.2 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.5 ГГц
|-
|Ядер
|12 (4P + 8E)
|8 (4P + 4E)
|Потоков
|16
|8
|L3-кэш
|18 МБ
|-
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Apple M1 GPU
|Техпроцесс
|10 нм
|5 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Vostro 7620 +1%
1665
Geekbench 5 (многоядерный)
Vostro 7620 +43%
10520
Cinebench R23 (одноядерный)
Vostro 7620 +20%
1708
Cinebench R23 (многоядерный)
Vostro 7620 +78%
13366
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|65 Вт
|15 Вт
|Nvidia Optimus
|Да
|-
|Тип графики
|Дискретная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|8 нм
|5 нм
|Частота GPU
|1237 МГц
|450 МГц
|Boost частота GPU
|1500 МГц
|1278 МГц
|FLOPS
|6.14 терафлопс
|2.6 терафлопс
|Объем видеопамяти
|4 ГБ
|System Shared
|Тип памяти
|GDDR6
|LPDDR4X
|Ширина шины
|128 бит
|128 бит
|Скорость памяти
|12 Гбит/с
|4.27 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|2048
|1024
|Блоки текстурирования (TMUs)
|64
|64
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|40
|32
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x8 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|4800 МГц
|4266 МГц
|Тип
|DDR5
|LPDDR4X
|Возможность замены
|Да
|Нет
|Всего слотов
|1
|-
|Макс. количество памяти
|40 ГБ
|-
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Custom
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Нет
|Всего слотов
|2
|-
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|Waves MaxxAudio Pro
|-
|Формат звука
|2.2
|2.0
|Мощность динамиков
|4x2W
|-
|Dolby Atmos
|-
|Да
|Макс. громкость
|-
|77.5 дБ
|Микрофонов
|2
|3
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5.2
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Опционально
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|1280 x 720
|USB-A
|2x USB 3.2
|Нет
|USB Type-C
|1x USB 4.0
|2x USB 4.0
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 3
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|Нет
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Нет
|Кардридер
|Да
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|-
|1 мм
|Размер
|11.5 x 8.0 см
|13.2 x 8.1 см
|Поверхность
|-
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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