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Dell Vostro 7620 против Asus ROG Zephyrus G14 GA402 (2022)

58 из 100
Dell Vostro 7620
VS
69 из 100
Asus ROG Zephyrus G14 GA402 (2022)
Dell Vostro 7620
Asus ROG Zephyrus G14 GA402 (2022)
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Экран
Батарея
76 Вт*ч
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell Vostro 7620 и Asus ROG Zephyrus G14 GA402 (2022) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell Vostro 7620
  • Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 40 ГБ) и SSD
Причины выбрать Asus ROG Zephyrus G14 GA402 (2022)
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
  • Легче – весит на 310 граммов меньше (1.65 и 1.96 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Видеокарта показывает в среднем на 47-65% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 20 Вт*ч большей батареей (76 и 56 Вт*ч)
  • На 14% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 15277 vs 13366 баллов
  • Значительно компактнее – имеет на 21% меньшую площадь корпуса (708 и 899 см2)
  • На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Vostro 7620
vs
ROG Zephyrus G14 GA402 (2022)

Корпус

Вес 1.96 кг 1.65 кг
Размеры 356.78 x 251.9 x 16.95-18.99 мм 312 x 227 x 18.5-19.5 мм
Площадь 899 см2 708 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82.6% ~80.2%
Боковые рамки 6.1 мм 5.3 мм
Цвета Черный Белый, Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Да
Количество куллеров 2 2
Уровень шума - 45 дБ

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 142 точек на дюйм 162 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 990:1 1041:1
Цветовой охват sRGB 50% 99.8%
Охват Adobe RGB - 86.3%
Охват DCI-P3 - 98.5%
Время отклика 16 мс 3 мс
Максимальная яркость
Vostro 7620
300 нит
ROG Zephyrus G14 GA402 (2022) +33%
400 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 13.2 В -
Время полной зарядки - 2:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 130 Вт 100 / 240 Вт
Вес зарядного устройства - 730 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.5 ГГц 3.2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.7 ГГц
Ядер 12 (4P + 8E) 8
Потоков 16 16
L3-кэш 18 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) AMD Radeon 680M
Техпроцесс 10 нм 6 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 65 Вт 100 Вт
Nvidia Optimus Да MUX
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 7 нм
Частота GPU 1237 МГц 1700 МГц
Boost частота GPU 1500 МГц 2000 МГц
FLOPS 6.14 терафлопс 11.4 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 8 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 128 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с ~14 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048 1792
Блоки текстурирования (TMUs) 64 112
Блоки операций растеризации (ROPs) 40 64
Производительность GPU
Vostro 7620
6.14 терафлопс
ROG Zephyrus G14 GA402 (2022) +86%
11.4 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 4800 МГц 4800 МГц
Тип DDR5 DDR5
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 1 -
Макс. количество памяти 40 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Waves MaxxAudio Pro Realtek ALC285
Формат звука 2.2 4.0
Мощность динамиков 4x2W -
Dolby Atmos - Да
Макс. громкость - 80 дБ
Микрофонов 2 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Опционально Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 4.0 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер 11.5 x 8.0 см 13.0 x 7.6 см
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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