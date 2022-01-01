Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 3072 x 1920 - 1920 x 1080 (120Hz) 1920 x 1080 (165Hz) 2560 x 1440 Батарея - 56 Вт*ч 86 Вт*ч - 56 Вт*ч 86 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 12500H Intel Core i7 12700H - AMD Ryzen 5 6600H AMD Ryzen 7 6800H AMD Ryzen 9 6900HX Графика - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 24GB 40GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell Vostro 7620 Существенно легче – весит на 560 граммов меньше (1.96 и 2.52 кг)

Более тонкие рамки – на 20% выше полезная площадь экрана

На 14% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12594 vs 11006 баллов

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит

Компактнее – имеет на 8% меньшую площадь корпуса (899 и 972 см2) Причины выбрать Dell G15 5525 Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Видеокарта показывает в среднем на 9-12% больше FPS в играх

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.96 кг 2.52 кг Размеры 356.78 x 251.9 x 16.95-18.99 мм 357.3 x 272.11 x 26.9 мм Площадь 899 см2 972 см2 Соотношение экрана к корпусу ~82.6% ~69% Боковые рамки 6.1 мм 6 мм Цвета Черный Серий, Зеленый Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет - Количество куллеров 2 2

Дисплей 1920 x 1200 3072 x 1920 1920 x 1080 (120Hz) 1920 x 1080 (165Hz) 2560 x 1440 Диагональ 16 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 120 Гц Плотность пикселей 142 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 990:1 800:1 Цветовой охват sRGB 50% - Время отклика 16 мс 35 мс Максимальная яркость Vostro 7620 +20% 300 нит G15 5525 250 нит

Батарея Ёмкость 56 Вт*ч 86 Вт*ч 56 Вт*ч 86 Вт*ч Напряжение 13.2 В 13.2 В Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да - Расположение разъема для зарядки Слева Сзади Мощность зарядки 130 Вт 180 / 240 Вт

Процессор Модель CPU Intel Core i5 12500H Intel Core i7 12700H AMD Ryzen 5 6600H AMD Ryzen 7 6800H AMD Ryzen 9 6900HX Базовая частота 2.5 ГГц 3.3 ГГц Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.5 ГГц Ядер 12 6 Потоков 16 12 L3-кэш 18 МБ 16 МБ Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) AMD Radeon 660M Техпроцесс 10 нм 6 нм Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) Vostro 7620 +8% 1665 G15 5525 1546 Geekbench 5 (многоядерный) Vostro 7620 +21% 10520 G15 5525 8689 Cinebench R23 (одноядерный) Vostro 7620 +11% 1754 G15 5525 1579 Cinebench R23 (многоядерный) Vostro 7620 +14% 12594 G15 5525 11006

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB TGP 65 Вт 90 Вт Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 8 нм Частота GPU 1237 МГц 1530 МГц Boost частота GPU 1500 МГц 1740 МГц FLOPS 6.14 терафлопс 7.12 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 128 бит Скорость памяти 12 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерные блоки 2048 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 64 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 40 40 Производительность GPU Vostro 7620 6.14 терафлопс G15 5525 +16% 7.12 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 24GB 40GB 8GB 16GB 32GB Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 4800 МГц 4800 МГц Тип DDR5 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 Макс. количество памяти 40 ГБ 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 - NVMe Да Да

Звук Аудиочип Waves MaxxAudio Pro Realtek ALC3204 Формат звука 2.2 2.0 Мощность динамиков 4x2W 2x2W Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Опционально Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 4.0 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Тачпад Размер 11.5 x 8.0 см 10.5 x 6.0 см Поверхность - Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.