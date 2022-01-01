Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 3072 x 1920 - 1366 x 768 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) Батарея - 56 Вт*ч 86 Вт*ч 64 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 12500H Intel Core i7 12700H - Intel Core i5 1240P Intel Core i5 1250P Intel Core i7 1260P Intel Core i7 1270P Графика - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 24GB 40GB - 8GB 16GB 32GB 64GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell Vostro 7620 Видеокарта показывает в среднем на 184-251% больше FPS в играх

На 90% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12594 vs 6624 баллов

Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана

На 36% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 220 нит

Имеет на 27% более четкий дисплей – 142 против 112 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Dell Latitude 5431 Существенно легче – весит на 470 граммов меньше (1.49 и 1.96 кг)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Комплектуется на 8 Вт*ч большей батареей (64 и 56 Вт*ч)

Значительно компактнее – имеет на 24% меньшую площадь корпуса (681 и 899 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.96 кг 1.49 кг Размеры 356.78 x 251.9 x 16.95-18.99 мм 321.35 x 212 x 20.95 мм Площадь 899 см2 681 см2 Соотношение экрана к корпусу ~82.6% ~79.3% Боковые рамки 6.1 мм 5.7 мм Цвета Черный Серий Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет - Количество куллеров 2 -

Дисплей 1920 x 1200 3072 x 1920 1366 x 768 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) Диагональ 16 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD TN LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 142 точек на дюйм 112 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1366 x 768 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 990:1 - Цветовой охват sRGB 50% - Время отклика 16 мс - Максимальная яркость Vostro 7620 +36% 300 нит Latitude 5431 220 нит

Батарея Ёмкость 56 Вт*ч 86 Вт*ч 64 Вт*ч Напряжение 13.2 В 15.2 В Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 130 Вт 90 / 130 Вт

Процессор Модель CPU Intel Core i5 12500H Intel Core i7 12700H Intel Core i5 1240P Intel Core i5 1250P Intel Core i7 1260P Intel Core i7 1270P Базовая частота 2.5 ГГц 1.7 ГГц Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.4 ГГц Ядер 12 12 Потоков 16 16 L3-кэш 18 МБ 12 МБ Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Intel Iris Xe Graphics (80EU) Техпроцесс 10 нм 10 нм Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) Vostro 7620 +10% 1665 Latitude 5431 1511 Geekbench 5 (многоядерный) Vostro 7620 +50% 10520 Latitude 5431 7030 Cinebench R23 (одноядерный) Vostro 7620 +32% 1754 Latitude 5431 1328 Cinebench R23 (многоядерный) Vostro 7620 +90% 12594 Latitude 5431 6624

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP 65 Вт 15 Вт Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 8 нм 10 нм Частота GPU 1237 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1500 МГц 1100 МГц FLOPS 6.14 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 DDR5 Ширина шины 128 бит - Скорость памяти 12 Гбит/с 4.8 Гбит/с Шейдерные блоки 2048 640 Блоки текстурирования (TMUs) 64 40 Блоки операций растеризации (ROPs) 40 20 Производительность GPU Vostro 7620 +335% 6.14 терафлопс Latitude 5431 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 24GB 40GB 8GB 16GB 32GB 64GB Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 4800 МГц 4800 МГц Тип DDR5 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 Макс. количество памяти 40 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Waves MaxxAudio Pro - Формат звука 2.2 2.0 Мощность динамиков 4x2W 2x2W Dolby Atmos - Нет Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Опционально Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 4.0 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер 11.5 x 8.0 см - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.