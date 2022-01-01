Dell Vostro 7620 против Latitude 5530
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
79
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
63
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
35
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
56
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
69
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
81
Оценка NanoReview
60
Ключевые отличия
Причины выбрать Dell Vostro 7620
- На 133% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12594 vs 5415 баллов
- Видеокарта показывает в среднем на 65-89% больше FPS в играх
- Комплектуется на 15 Вт*ч большей батареей (56 и 41 Вт*ч)
- Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
- Имеет на 42% более четкий дисплей – 142 против 100 точек на дюйм (PPI)
- На 36% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 220 нит
Причины выбрать Dell Latitude 5530
- Легче – весит на 370 граммов меньше (1.59 и 1.96 кг)
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (835 и 899 см2)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.96 кг
|1.59 кг
|Размеры
|356.78 x 251.9 x 16.95-18.99 мм
|357.9 x 233.3 x 20.77-22.15 мм
|Площадь
|899 см2
|835 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~82.6%
|~80.4%
|Боковые рамки
|6.1 мм
|6.3 мм
|Цвета
|Черный
|Серий
|Трансформер
|Нет
|Нет
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|2
|1
Дисплей
|Диагональ
|16 дюймов
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|TN LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|142 точек на дюйм
|100 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1200 пикселей
|1366 x 768 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|990:1
|-
|Цветовой охват sRGB
|50%
|-
|Время отклика
|16 мс
|-
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|13.2 В
|11.2 В
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|130 Вт
|60 / 65 / 90 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.5 ГГц
|1.2 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.5 ГГц
|4.4 ГГц
|Ядер
|12
|6
|Потоков
|16
|8
|L3-кэш
|18 МБ
|10 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Intel UHD Graphics (64EU)
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Vostro 7620 +16%
1665
1433
Geekbench 5 (многоядерный)
Vostro 7620 +174%
10520
3845
Cinebench R23 (одноядерный)
1754
н/д
Cinebench R23 (многоядерный)
Vostro 7620 +133%
12594
5415
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|65 Вт
|-
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|12 нм
|Частота GPU
|1237 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1500 МГц
|-
|FLOPS
|6.14 терафлопс
|2.822 терафлопс
|Объем видеопамяти
|4 ГБ
|2 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|128 бит
|64 бит
|Скорость памяти
|12 Гбит/с
|~8-10 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|2048
|896
|Блоки текстурирования (TMUs)
|64
|56
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|40
|32
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x8 ГБ
|1x4 ГБ
|Частота
|4800 МГц
|3200 МГц
|Тип
|DDR5
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|2
|Макс. количество памяти
|40 ГБ
|64 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|Waves MaxxAudio Pro
|Realtek ALC3204
|Формат звука
|2.2
|2.0
|Мощность динамиков
|4x2W
|2x2W
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6E
|Bluetooth
|v5.2
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Опционально
|Опционально
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|1920 x 1080
|USB-A
|2x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|1x USB 4.0
|2x USB 3.2
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Да
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Размер
|11.5 x 8.0 см
|-
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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