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Dell Vostro 7620 против Latitude 7530

60 из 100
Dell Vostro 7620
VS
50 из 100
Dell Latitude 7530
Dell Vostro 7620
Dell Latitude 7530
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Экран
Батарея
Процессор
Графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell Vostro 7620 и Latitude 7530 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell Vostro 7620
  • Видеокарта показывает в среднем на 184-251% больше FPS в играх
  • На 155% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12594 vs 4941 баллов
  • Комплектуется на 15 Вт*ч большей батареей (56 и 41 Вт*ч)
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 40 ГБ) и SSD
Причины выбрать Dell Latitude 7530
  • Существенно легче – весит на 420 граммов меньше (1.54 и 1.96 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит
  • Компактнее – имеет на 9% меньшую площадь корпуса (822 и 899 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Vostro 7620
vs
Latitude 7530

Корпус

Вес 1.96 кг 1.54 кг
Размеры 356.78 x 251.9 x 16.95-18.99 мм 357.7 x 229.75 x 17.5-18.23 мм
Площадь 899 см2 822 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82.6% ~81.7%
Боковые рамки 6.1 мм 6.2 мм
Цвета Черный Серий
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет -
Количество куллеров 2 1

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 142 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет -
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 990:1 -
Цветовой охват sRGB 50% -
Время отклика 16 мс -
Максимальная яркость
Vostro 7620
300 нит
Latitude 7530 +33%
400 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 13.2 В -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа
Мощность зарядки 130 Вт 65 / 90 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.5 ГГц 1.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 12 10
Потоков 16 12
L3-кэш 18 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Vostro 7620 +7%
1665
Latitude 7530
1559
Geekbench 5 (многоядерный)
Vostro 7620 +75%
10520
Latitude 7530
6026
Cinebench R23 (одноядерный)
Vostro 7620 +22%
1754
Latitude 7530
1442
Cinebench R23 (многоядерный)
Vostro 7620 +155%
12594
Latitude 7530
4941

Видеокарта

Модель GPU
TGP 65 Вт 15 Вт
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 8 нм 10 нм
Частота GPU 1237 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1500 МГц 1100 МГц
FLOPS 6.14 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 LPDDR5
Ширина шины 128 бит -
Скорость памяти 12 Гбит/с 5.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048 640
Блоки текстурирования (TMUs) 64 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 40 20
Производительность GPU
Vostro 7620 +335%
6.14 терафлопс
Latitude 7530
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 4800 МГц 5200 МГц
Тип DDR5 LPDDR5
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 1 -
Макс. количество памяти 40 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 -
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Waves MaxxAudio Pro -
Формат звука 2.2 2.0
Мощность динамиков 4x2W 2x4W
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Опционально Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 4.0 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер 11.5 x 8.0 см -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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