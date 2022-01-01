Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 3840 x 2160 1920 x 1080 Процессор - Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 - Intel Core i3 1115G4 Intel Core i3 1125G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell XPS 13 9305 Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана

На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит

Значительно компактнее – имеет на 12% меньшую площадь корпуса (601 и 685 см2) Причины выбрать Acer Swift 3 (SF314-511) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Комплектуется на 4 Вт*ч большей батареей (56 и 52 Вт*ч)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.16 кг 1.2 кг Размеры 302 x 199 x 15.8 мм 322.8 x 212.2 x 15.9 мм Площадь 601 см2 685 см2 Соотношение экрана к корпусу ~81.1% ~78.9% Боковые рамки 3.8 мм 6.5 мм Цвета Серебристый Серебристый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 130° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 1 Уровень шума - 42 дБ

Дисплей 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 3840 x 2160 1920 x 1080 Диагональ 13.3 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 166 точек на дюйм 157 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR - Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1000:1 1280:1 Цветовой охват sRGB 100% 98% Охват Adobe RGB - 69% Охват DCI-P3 - 67% Время отклика 30 мс 40 мс Максимальная яркость XPS 13 9305 +33% 400 нит Swift 3 (SF314-511) 300 нит

Батарея Ёмкость 52 Вт*ч 56 Вт*ч Напряжение 7.6 В - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 45 / 65 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства - 314 граммов

Видеокарта Модель GPU Intel UHD Graphics Xe G4 Intel UHD Graphics Xe G4 TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц FLOPS 0.84 терафлопс 0.84 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X Скорость памяти 4.27 Гбит/с 3.73 Гбит/с Шейдерные блоки 384 384 Блоки текстурирования (TMUs) 24 24 Блоки операций растеризации (ROPs) 12 12 Производительность GPU XPS 13 9305 0.84 терафлопс Swift 3 (SF314-511) 0.84 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 8GB 16GB Планки 4x2 ГБ - Частота 4267 МГц 3733 МГц Тип LPDDR4X LPDDR4X Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3271-CG - Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость - 74.1 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A Нет 2x USB 3.2 USB Type-C 3x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI Нет 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер 10.5 x 6.5 см 10.5 x 6.5 см Поверхность Стекло Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.