Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 3840 x 2160 2560 x 1664 Процессор - Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Apple M2 Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 8GB 16GB 24GB Накопитель - 256GB 512GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell XPS 13 9305 Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Компактнее – имеет на 8% меньшую площадь корпуса (601 и 654 см2) Причины выбрать Apple MacBook Air (M2, 2022) Видеокарта показывает в среднем на 141-193% больше FPS в играх

На 227% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7954 vs 2436 баллов

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Имеет на 36% более четкий дисплей – 225 против 166 точек на дюйм (PPI)

На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.16 кг 1.24 кг Размеры 302 x 199 x 15.8 мм 304.1 x 215 x 11.3 мм Площадь 601 см2 654 см2 Соотношение экрана к корпусу ~81.1% ~82% Боковые рамки 3.8 мм 5.6 мм Цвета Серебристый Серебристый, Золотистый, Серий, Синий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 130° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Пассивное Испарительная камера Нет - Количество куллеров 2 -

Дисплей 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 3840 x 2160 2560 x 1664 Диагональ 13.3 дюймов 13.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 166 точек на дюйм 225 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1664 пикселей Поддержка HDR - Да, HDR10 Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность 1000:1 1384:1 Цветовой охват sRGB 100% 99.9% Охват Adobe RGB - 87.6% Охват DCI-P3 - 98.4% Время отклика 30 мс 29 мс Максимальная яркость XPS 13 9305 400 нит MacBook Air (M2, 2022) +25% 500 нит

Батарея Ёмкость 52 Вт*ч 52.6 Вт*ч Напряжение 7.6 В - Время полной зарядки - 2:30 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 45 / 65 Вт 30 / 35 / 67 Вт Длина кабеля - 2 метра Вес зарядного устройства - 174 / 189 граммов

Видеокарта Модель GPU Intel UHD Graphics Xe G4 Apple M2 GPU (8-core) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 5 нм Частота GPU 300 МГц 500 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1456 МГц FLOPS 0.84 терафлопс 3 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR4X LPDDR5 Ширина шины - 128 бит Скорость памяти 4.27 Гбит/с 5.2 Гбит/с Шейдерные блоки 384 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 24 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 12 32 Производительность GPU XPS 13 9305 0.84 терафлопс MacBook Air (M2, 2022) +257% 3 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 8GB 16GB 24GB Планки 4x2 ГБ - Частота 4267 МГц 5200 МГц Тип LPDDR4X LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 - NVMe Да -

Звук Аудиочип Realtek ALC3271-CG - Формат звука 2.0 2.2 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Нет Да Макс. громкость - 82.7 дБ Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A Нет Нет USB Type-C 3x USB 3.2 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 3 HDMI Нет Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер 10.5 x 6.5 см - Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.