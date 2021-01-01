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Dell XPS 13 9305 против ASUS ROG Zephyrus G14 GA401

52 из 100
Dell XPS 13 9305
VS
69 из 100
ASUS ROG Zephyrus G14 GA401
Dell XPS 13 9305
ASUS ROG Zephyrus G14 GA401
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Экран
Процессор
Графика Intel UHD Graphics Xe G4
Память (ОЗУ)
Накопитель 1024GB (SSD)

Обзор

Оценка основных функций Dell XPS 13 9305 и ASUS ROG Zephyrus G14 GA401 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell XPS 13 9305
  • Существенно легче – весит на 440 граммов меньше (1.16 и 1.6 кг)
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана
  • Значительно компактнее – имеет на 16% меньшую площадь корпуса (601 и 713 см2)
Причины выбрать ASUS ROG Zephyrus G14 GA401
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 265-361% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 24 Вт*ч большей батареей (76 и 52 Вт*ч)
  • Сенсорный экран
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
XPS 13 9305
vs
ROG Zephyrus G14 GA401

Корпус

Вес 1.16 кг 1.6 кг
Ширина 302 мм 324 мм
Высота 199 мм 220 мм
Толщина 15.8 мм 19.9 мм
Площадь 601 см2 713 см2
Соотношение экрана к корпусу ~81.1% ~75.8%
Боковые рамки 3.8 мм 7.1 мм
Цвета Серебристый Черный, Серебристый
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2

Дисплей

Диагональ 13.3 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 166 точек на дюйм 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR - Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB - 100%
Охват Adobe RGB - 75.3%
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Напряжение 7.6 В -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 45 Вт 180 Вт

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2.5W
Dolby Atmos - Да
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Да -
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана -
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 -
Порты
USB Type-C 3x USB 3.2 2x USB 3.2
USB-A Нет 2x USB 3.2
HDMI Нет 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер - 10.4 x 6.0 см
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Да Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7-3.0 ГГц 2.8 ГГц
Частота в режиме Boost 4.1 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 2 8
Потоков 4 16
L3-кэш 6 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G4 Radeon RX Vega 8
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 50 Вт
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 12 нм
Частота GPU 300 МГц 1455 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1590 МГц
FLOPS 0.84 терафлопс 4.884 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X GDDR6
Ширина шины - 192 бит
Частота памяти 4267 МГц 1500 МГц (Effective - 12000 МГц)
Шейдерных блоков 384 1536
Поддержка DirectX 12 12

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 4267 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR4X DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x1024 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

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