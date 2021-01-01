Главная > Сравнение ноутбуков > XPS 13 9305 или ZenBook 13 OLED UX325 – что лучше выбрать?

Dell XPS 13 9305 против ASUS ZenBook 13 OLED UX325

Dell XPS 13 9305
VS
ASUS ZenBook 13 OLED UX325
Dell XPS 13 9305
ASUS ZenBook 13 OLED UX325
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell XPS 13 9305 и ASUS ZenBook 13 OLED UX325 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell XPS 13 9305
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
Причины выбрать ASUS ZenBook 13 OLED UX325
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Комплектуется на 15 Вт*ч большей батареей (67 и 52 Вт*ч)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
XPS 13 9305
vs
ZenBook 13 OLED UX325

Корпус

Вес 1.16 кг 1.07 кг
Ширина 302 мм 304.2 мм
Высота 199 мм 203 мм
Толщина 15.8 мм 13.9 мм
Площадь 601 см2 618 см2
Соотношение экрана к корпусу ~81.1% ~78.9%
Боковые рамки 3.8 мм 4.9 мм
Цвета Серебристый Белый, Серебристый, Розовый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 150°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 1
Уровень шума - 39 дБ

Дисплей

Диагональ 13.3 дюймов 13.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD OLED
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 166 точек на дюйм 166 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR - Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Глянцевый (антиблик) Глянцевый
Тесты экрана
Охват DCI-P3 - 100%
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Напряжение 7.6 В -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 45 Вт 65 Вт

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos - Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 3x USB 3.2 2x USB 3.2
USB-A Нет 1x USB 3.2
HDMI Нет 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Нет
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.4 мм
Тачпад
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7-3.0 ГГц 1.7-3.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.1 ГГц 4.1 ГГц
Ядер 2 2
Потоков 4 4
L3-кэш 8 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G4 Intel Iris Xe Graphics G4
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц
FLOPS 0.84 терафлопс 0.84 терафлопс
Объем видеопамяти 0 ГБ 0 ГБ
Тип памяти System Shared System Shared
Частота памяти 0 МГц (Effective - 0 МГц) 0 МГц (Effective - 0 МГц)
Шейдерных блоков 384 384
Поддержка DirectX 12 12

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ
Частота 4267 МГц 3733 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов 2 2

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
1 (100%)
Всего проголосовало: 1

Сравнения с конкурентами

1. XPS 13 9305 vs XPS 13 9310
2. XPS 13 9305 vs ZenBook 13 OLED UM325
3. XPS 13 9305 vs Blade Stealth 13 (2020)
4. XPS 13 9305 vs ZenBook Flip 13 UX363
5. ZenBook 13 OLED UX325 vs XPS 13 9310
6. ZenBook 13 OLED UX325 vs ZenBook S UX393
7. ZenBook 13 OLED UX325 vs ZenBook 14 UM425
8. ZenBook 13 OLED UX325 vs Inspiron 14 5402
9. ZenBook 13 OLED UX325 vs ZenBook 14 UX435

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между ASUS ZenBook 13 OLED UX325 и Dell XPS 13 9305 – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях