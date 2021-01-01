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Dell XPS 13 9305 против Inspiron 14 5406 (2-in-1)

53 из 100
Dell XPS 13 9305
VS
43 из 100
Dell Inspiron 14 5406 (2-in-1)
Dell XPS 13 9305
Dell Inspiron 14 5406 (2-in-1)
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Экран
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell XPS 13 9305 и Inspiron 14 5406 (2-in-1) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell XPS 13 9305
  • Существенно легче – весит на 560 граммов меньше (1.16 и 1.72 кг)
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 9% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 12 Вт*ч большей батареей (52 и 40 Вт*ч)
  • Имеет на 48% более четкий дисплей – 166 против 112 точек на дюйм (PPI)
  • Значительно компактнее – имеет на 17% меньшую площадь корпуса (601 и 723 см2)
Причины выбрать Dell Inspiron 14 5406 (2-in-1)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Сенсорный экран
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
XPS 13 9305
vs
Inspiron 14 5406 (2-in-1)

Корпус

Вес 1.16 кг 1.72 кг
Ширина 302 мм 324.3 мм
Высота 199 мм 222.9 мм
Толщина 15.8 мм 17-18.9 мм
Площадь 601 см2 723 см2
Соотношение экрана к корпусу ~81.1% ~74.7%
Боковые рамки 3.8 мм 7.2 мм
Цвета Серебристый Серебристый, Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 360°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 1

Дисплей

Диагональ 13.3 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD TN LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 166 точек на дюйм 112 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1366 x 768 пикселей
Поддержка HDR - Нет
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие Глянцевый (антиблик) Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность - 400:1
Цветовой охват sRGB - 50%
Время отклика - 16 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Напряжение 7.6 В 11.4 В
Время полной зарядки - 4:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 45 Вт 45 / 65 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7-3.0 ГГц 1.7-3.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.1 ГГц 4.1 ГГц
Ядер 2 2
Потоков 4 4
L3-кэш 6 МБ 6 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G4 Intel Iris Xe Graphics G4
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц
FLOPS 0.84 терафлопс 0.84 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR4X DDR4
Скорость памяти 4.27 Гбит/с 3.2 Гбит/с
Шейдерных блоков 384 384
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
XPS 13 9305
0.84 терафлопс
Inspiron 14 5406 (2-in-1)
0.84 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 1x4 ГБ
Частота 4267 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR4X DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x128 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC3204
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2.5W
Dolby Atmos - Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 3x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A Нет 2x USB 3.2
HDMI Нет 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер - 11.5 x 7.0 см
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Да Да

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