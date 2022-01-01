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Dell XPS 13 9305 против Latitude 5430

48 из 100
Dell XPS 13 9305
VS
45 из 100
Dell Latitude 5430
Dell XPS 13 9305
Dell Latitude 5430
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея 52 Вт*ч
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell XPS 13 9305 и Latitude 5430 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell XPS 13 9305
  • Легче – весит на 200 граммов меньше (1.16 и 1.36 кг)
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • Комплектуется на 11 Вт*ч большей батареей (52 и 41 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
  • На 82% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 220 нит
  • Имеет на 48% более четкий дисплей – 166 против 112 точек на дюйм (PPI)
  • Значительно компактнее – имеет на 12% меньшую площадь корпуса (601 и 681 см2)
Причины выбрать Dell Latitude 5430
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Видеокарта показывает в среднем на 39-53% больше FPS в играх
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
XPS 13 9305
vs
Latitude 5430

Корпус

Вес 1.16 кг 1.36 кг
Размеры 302 x 199 x 15.8 мм 321.4 x 212 x 19.3 мм
Площадь 601 см2 681 см2
Соотношение экрана к корпусу ~81.1% ~79.3%
Боковые рамки 3.8 мм 5.8 мм
Цвета Серебристый Серебристый
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет -
Количество куллеров 2 1

Дисплей

Диагональ 13.3 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 166 точек на дюйм 112 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1366 x 768 пикселей
Поддержка HDR - Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1000:1 500:1
Цветовой охват sRGB 100% -
Время отклика 30 мс 25 мс
Максимальная яркость
XPS 13 9305 +82%
400 нит
Latitude 5430
220 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 7.6 В 11.25 В
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 45 / 65 Вт 60 / 65 / 90 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7-3.0 ГГц 1.2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.1 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 2 6
Потоков 4 8
L3-кэш 6 МБ 10 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G4 Intel UHD Graphics (64EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
XPS 13 9305
1210
Latitude 5430 +20%
1448
Geekbench 5 (многоядерный)
XPS 13 9305
2464
Latitude 5430 +55%
3816
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 45 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1400 МГц
FLOPS 0.84 терафлопс 1.43 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR4X DDR4
Скорость памяти 4.27 Гбит/с 3.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 384 512
Блоки текстурирования (TMUs) 24 32
Блоки операций растеризации (ROPs) 12 16
Производительность GPU
XPS 13 9305
0.84 терафлопс
Latitude 5430 +70%
1.43 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 4x2 ГБ 2x4 ГБ
Частота 4267 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR4X DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 2
Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3271-CG Realtek ALC3204
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6E
Bluetooth v5.1 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080
Порты
USB-A Нет 2x USB 3.2
USB Type-C 3x USB 3.2 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI Нет 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер 10.5 x 6.5 см 11.5 x 6.7 см
Поверхность Стекло -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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