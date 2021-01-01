XPS 13 9305 или Latitude 7320 – что лучше выбрать?

Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) - 1920 x 1080 1920 x 1080 (Touch) Батарея 52 Вт*ч - 42 Вт*ч 63 Вт*ч Процессор - Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i5 1145G7 Intel Core i7 1165G7 Intel Core i7 1185G7 Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB - 128GB 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell XPS 13 9305 Легче – весит на 230 граммов меньше (1.16 и 1.39 кг)

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана

Комплектуется на 10 Вт*ч большей батареей (52 и 42 Вт*ч) Причины выбрать Dell Latitude 7320 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

На 102% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 4916 vs 2436 баллов

Видеокарта показывает в среднем на 37-51% больше FPS в играх

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.16 кг 1.39 кг Размеры 302 x 199 x 15.8 мм 306.5 x 199.5 x 16.4 мм Площадь 601 см2 611 см2 Соотношение экрана к корпусу ~81.1% ~79.7% Боковые рамки 3.8 мм 6.1 мм Цвета Серебристый Серебристый Трансформер Нет Да Угол открытия экрана - 360° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 1 Уровень шума - 42 дБ

Дисплей 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 1920 x 1080 1920 x 1080 (Touch) Диагональ 13.3 дюймов 13.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 166 точек на дюйм 166 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR - Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый Тесты экрана Контрастность - 1000:1 Время отклика - 35 мс Максимальная яркость XPS 13 9305 н/д Latitude 7320 400 нит

Батарея Ёмкость 52 Вт*ч 42 Вт*ч 63 Вт*ч Напряжение 7.6 В 11.4 В Время полной зарядки - 2:00 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 45 Вт 65 / 90 Вт Вес зарядного устройства - 232 грамма

Процессор Модель CPU Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i5 1145G7 Intel Core i7 1165G7 Intel Core i7 1185G7 Базовая частота 1.7-3.0 ГГц 0.9-2.4 ГГц Частота в режиме Boost 4.1 ГГц 4.2 ГГц Ядер 2 4 Потоков 4 8 L3-кэш 6 МБ 8 МБ Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G4 Iris Xe Graphics G7 80EU Техпроцесс 10 нм 10 нм Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) XPS 13 9305 1238 Latitude 7320 +4% 1289 Geekbench 5 (многоядерный) XPS 13 9305 2460 Latitude 7320 +72% 4237 Cinebench R23 (одноядерный) XPS 13 9305 +1% 1341 Latitude 7320 1333 Cinebench R23 (многоядерный) XPS 13 9305 2436 Latitude 7320 +102% 4916

Видеокарта Модель GPU Intel UHD Graphics Xe G4 Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц FLOPS 0.84 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X Скорость памяти 4.27 Гбит/с 4.27 Гбит/с Шейдерных блоков 384 640 Поддержка DirectX 12 12 Производительность GPU XPS 13 9305 0.84 терафлопс Latitude 7320 +68% 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB 32GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 4267 МГц 4267 МГц Тип LPDDR4X LPDDR4X Возможность замены Нет Нет Всего слотов 2 2

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 128GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x128 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC3281-CG Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos - Нет Макс. громкость - 77.7 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A Нет 1x USB 3.2 USB Type-C 3x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI Нет 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер - 10.5 x 6.0 см Поверхность Стекло Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.