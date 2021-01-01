Dell XPS 13 9305 против Latitude 9420 (2-in-1)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Dell XPS 13 9305
- Легче – весит на 240 граммов меньше (1.16 и 1.4 кг)
- Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
- Комплектуется на 12 Вт*ч большей батареей (52 и 40 Вт*ч)
- Компактнее – имеет на 10% меньшую площадь корпуса (601 и 668 см2)
Причины выбрать Dell Latitude 9420 (2-in-1)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- На 94% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 1810 vs 934 баллов
- Видеокарта показывает в среднем на 37-51% больше FPS в играх
- Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.16 кг
|1.4 кг
|Ширина
|302 мм
|310.5 мм
|Высота
|199 мм
|215.1 мм
|Толщина
|15.8 мм
|8.4-13.9 мм
|Площадь
|601 см2
|668 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~81.1%
|~85.1%
|Боковые рамки
|3.8 мм
|4.5 мм
|Цвета
|Серебристый
|Серебристый
|Трансформер
|Нет
|Да
|Угол открытия экрана
|-
|360°
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|2
|1
|Уровень шума
|-
|41 дБ
Дисплей
|Диагональ
|13.3 дюймов
|14 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|166 точек на дюйм
|162 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:10
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1200 пикселей
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Глянцевый (антиблик)
|Матовый
|Цветовой охват sRGB
|-
|100%
|Время отклика
|-
|35 мс
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|7.6 В
|7.7 В
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|45 Вт
|65 Вт
|Вес зарядного устройства
|-
|346 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.7-3.0 ГГц
|0.9-2.4 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.1 ГГц
|4.2 ГГц
|Ядер
|2
|4
|Потоков
|4
|8
|L3-кэш
|6 МБ
|8 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics G4
|Iris Xe Graphics G7 80EU
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
XPS 13 9305 +4%
1271
Geekbench 5 (многоядерный)
2346
4049
Cinebench R20 (одноядерный)
494
500
Cinebench R20 (многоядерный)
934
1810
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|1100 МГц
|FLOPS
|0.84 терафлопс
|1.41 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|System Shared
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Скорость памяти
|4.27 Гбит/с
|4.27 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|384
|640
|Поддержка DirectX
|12
|12
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|1x8 ГБ
|Частота
|4267 МГц
|4266 МГц
|Тип
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Возможность замены
|Нет
|Нет
|Всего слотов
|2
|2
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x128 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|-
|Realtek ALC711-CG
|Формат звука
|2.0
|4.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|2x2.5W
|Dolby Atmos
|-
|Нет
|Макс. громкость
|-
|87 дБ
|Микрофонов
|2
|4
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5.1
|v5.1
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|-
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB Type-C
|3x USB 3.2
|2x USB 4.0
|USB-A
|Нет
|1x USB 3.2
|HDMI
|Нет
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Размер
|-
|11.5 x 7.2 см
|Поверхность
|Стекло
|-
|Windows Precision
|Да
|Да
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