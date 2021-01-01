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Dell XPS 13 9310 (2-in-1) против Apple Macbook Air (M1, 2020)

54 из 100
Dell XPS 13 9310 (2-in-1)
VS
62 из 100
Apple Macbook Air (M1, 2020)
Dell XPS 13 9310 (2-in-1)
Apple Macbook Air (M1, 2020)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2560 x 1600
Процессор Apple M1
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell XPS 13 9310 (2-in-1) и Apple Macbook Air (M1, 2020) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell XPS 13 9310 (2-in-1)
  • Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана
  • Сенсорный экран
  • На 13% выше максимальная яркость экрана – 450 vs 400 нит
Причины выбрать Apple Macbook Air (M1, 2020)
  • Видеокарта показывает в среднем на 116-158% больше FPS в играх
  • На 127% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 2122 vs 933 баллов
  • Имеет на 34% более четкий дисплей – 227 против 169 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
XPS 13 9310 (2-in-1)
vs
Macbook Air (M1, 2020)

Корпус

Вес 1.32 кг 1.29 кг
Ширина 297 мм 304.1 мм
Высота 207 мм 212.4 мм
Толщина 14.3 мм 16.1 мм
Площадь 615 см2 646 см2
Соотношение экрана к корпусу ~84.7% ~79.4%
Боковые рамки 4.2 мм 8.8 мм
Цвета Черный Серебристый, Золотистый, Серий
Трансформер Да Нет
Угол открытия экрана 360° -
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Пассивное
Испарительная камера Да Да
Количество куллеров 2 -

Дисплей

Диагональ 13.4 дюймов 13.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 169 точек на дюйм 227 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый (антиблик) Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность 1200:1 1069:1
Цветовой охват sRGB 100% 99.8%
Время отклика - 35 мс
Максимальная яркость
XPS 13 9310 (2-in-1) +13%
450 нит
Macbook Air (M1, 2020)
400 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 7.6 В 11.4 В
Время полной зарядки 3:00 ч. 2:23 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева
Мощность зарядки 45 Вт 30 Вт
Длина кабеля - 2 метра
Вес зарядного устройства - 172 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7-3.0 ГГц 2.1 ГГц
Частота в режиме Boost 4.1 ГГц 3.2 ГГц
Ядер 2 8
Потоков 4 8
L3-кэш 6 МБ -
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G4 Apple M1 GPU
Техпроцесс 10 нм 5 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 5 нм
Частота GPU 300 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1278 МГц
FLOPS 0.84 терафлопс 2.6 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Ширина шины - 128 бит
Скорость памяти 4.27 Гбит/с 4.27 Гбит/с
Шейдерных блоков 384 1024
Поддержка DirectX 12 -

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 4267 МГц 4266 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов 2 2

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 1 -
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3281-CG -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость - 79.6 дБ
Микрофонов 2 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 3.1 2x USB 3.1
USB-A Нет Нет
HDMI Нет Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1 мм 1 мм
Тачпад
Размер - 12.1 x 8.1 см
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Нет

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