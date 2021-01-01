Dell XPS 13 9310 (2-in-1) против ASUS Chromebook CX9 (CX9400)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Dell XPS 13 9310 (2-in-1)
- Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
- Сенсорный экран
- Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (615 и 660 см2)
- На 13% выше максимальная яркость экрана – 450 vs 400 нит
Причины выбрать ASUS Chromebook CX9 (CX9400)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Легче – весит на 270 граммов меньше (1.05 и 1.32 кг)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.32 кг
|1.05 кг
|Ширина
|297 мм
|322.2 мм
|Высота
|207 мм
|204.9 мм
|Толщина
|14.3 мм
|16 мм
|Площадь
|615 см2
|660 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~84.7%
|~81.8%
|Боковые рамки
|4.2 мм
|6.2 мм
|Цвета
|Черный
|Черный
|Трансформер
|Да
|Нет
|Угол открытия экрана
|360°
|-
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Да
|Нет
|Количество куллеров
|2
|1
Дисплей
|Диагональ
|13.4 дюймов
|14 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|169 точек на дюйм
|157 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1200 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Нет
|Сенсорный ввод
|Да
|Нет
|Покрытие
|Глянцевый (антиблик)
|Матовый
|Контрастность
|1200:1
|-
|Цветовой охват sRGB
|100%
|100%
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|7.6 В
|-
|Время полной зарядки
|3:00 ч.
|-
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева, Справа
|Слева
|Мощность зарядки
|45 Вт
|45 Вт
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC3281-CG
|-
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|-
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5.1
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB Type-C
|2x USB 3.1
|2x USB 3.2
|USB-A
|Нет
|2x USB 3.2
|HDMI
|Нет
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1 мм
|1.5 мм
|Поверхность
|Стекло
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Нет
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.7-3.0 ГГц
|1.7-3.0 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.1 ГГц
|4.1 ГГц
|Ядер
|2
|2
|Потоков
|4
|4
|L3-кэш
|8 МБ
|8 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics G4
|Intel Iris Xe Graphics G4
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1252
Geekbench 5 (многоядерный)
2489
Видеокарта
Модель GPU
|Тип графики
|Интегрированная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|1100 МГц
|FLOPS
|0.84 терафлопс
|0.84 терафлопс
|Объем видеопамяти
|0 ГБ
|0 ГБ
|Тип памяти
|System Shared
|System Shared
|Частота памяти
|0 МГц (Effective - 0 МГц)
|0 МГц (Effective - 0 МГц)
|Шейдерных блоков
|384
|384
|Поддержка DirectX
|12
|12
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|2x8 ГБ
|Частота
|4267 МГц
|3733 МГц
|Тип
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Возможность замены
|Нет
|-
|Всего слотов
|2
|-
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x128 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
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