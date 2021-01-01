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Dell XPS 13 9310 (2-in-1) против ASUS ExpertBook B9 (B9400)

Dell XPS 13 9310 (2-in-1)
VS
ASUS ExpertBook B9 (B9400)
Dell XPS 13 9310 (2-in-1)
ASUS ExpertBook B9 (B9400)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Батарея 51 Вт*ч
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell XPS 13 9310 (2-in-1) и ASUS ExpertBook B9 (B9400) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell XPS 13 9310 (2-in-1)
  • Комплектуется на 18 Вт*ч большей батареей (51 и 33 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
  • Сенсорный экран
Причины выбрать ASUS ExpertBook B9 (B9400)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Существенно легче – весит на 440 граммов меньше (0.88 и 1.32 кг)
  • Видеокарта показывает в среднем на 37-51% больше FPS в играх

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
XPS 13 9310 (2-in-1)
vs
ExpertBook B9 (B9400)

Корпус

Вес 1.32 кг 0.88 кг
Ширина 297 мм 320 мм
Высота 207 мм 203 мм
Толщина 14.3 мм 14.9 мм
Площадь 615 см2 650 см2
Соотношение экрана к корпусу ~84.7% ~83.2%
Боковые рамки 4.2 мм 5.1 мм
Цвета Черный Черный
Трансформер Да Нет
Угол открытия экрана 360° -
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да Нет
Количество куллеров 2 1
Уровень шума - 47.5 дБ

Дисплей

Диагональ 13.4 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 169 точек на дюйм 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1200:1 1507:1
Цветовой охват sRGB 100% 98.7%
Охват Adobe RGB - 65.4%
Время отклика - 45 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Напряжение 7.6 В -
Время полной зарядки 3:00 ч. 1:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева
Мощность зарядки 45 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства - 325 граммов

Звук

Аудиочип Realtek ALC3281-CG Intel Tiger Lake-U/Y PCH-LP
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость - 77.7 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 3.1 2x USB 3.2
USB-A Нет 1x USB 3.2
HDMI Нет 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет 1x v1.4
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1 мм 1.5 мм
Тачпад
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7-3.0 ГГц 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.1 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 2 4
Потоков 4 8
L3-кэш 8 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G4 Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц
FLOPS 0.84 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти 0 ГБ 0 ГБ
Тип памяти System Shared System Shared
Частота памяти 0 МГц (Effective - 0 МГц) 0 МГц (Effective - 0 МГц)
Шейдерных блоков 384 640
Поддержка DirectX 12 12

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ -
Частота 4267 МГц 3733 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов 2 -

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

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