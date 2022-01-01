Главная > Сравнение ноутбуков > XPS 13 9310 (2-in-1) или ROG Flow X13 GV301 – что лучше выбрать?

Dell XPS 13 9310 (2-in-1) против ASUS ROG Flow X13 GV301

49 из 100
Dell XPS 13 9310 (2-in-1)
VS
60 из 100
ASUS ROG Flow X13 GV301
Dell XPS 13 9310 (2-in-1)
ASUS ROG Flow X13 GV301
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Процессор
Графика Intel UHD Graphics Xe G4
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell XPS 13 9310 (2-in-1) и ASUS ROG Flow X13 GV301 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell XPS 13 9310 (2-in-1)
  • Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана
  • Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (615 и 664 см2)
Причины выбрать ASUS ROG Flow X13 GV301
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • На 324% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10174 vs 2399 баллов
  • Видеокарта показывает в среднем на 154-210% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 11 Вт*ч большей батареей (62 и 51 Вт*ч)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
XPS 13 9310 (2-in-1)
vs
ROG Flow X13 GV301

Корпус

Вес 1.32 кг 1.3 кг
Размеры 297 x 207 x 14.3 мм 299 x 222 x 15.8 мм
Площадь 615 см2 664 см2
Соотношение экрана к корпусу ~84.7% ~78.4%
Боковые рамки 4.2 мм 5.2 мм
Цвета Черный Черный
Трансформер Да Да
Угол открытия экрана 360° 360°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 41.5 дБ -

Дисплей

Диагональ 13.4 дюймов 13.4 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 120 Гц
Плотность пикселей 169 точек на дюйм 169 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision -
Сенсорный ввод Да Да
Покрытие Глянцевый (антиблик) Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 1200:1 -
Цветовой охват sRGB 99% 100%
Охват Adobe RGB 71.7% 75%
Охват DCI-P3 69.7% 75%
Время отклика 35 мс -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Напряжение 7.6 В -
Время полной зарядки 1:30 ч. -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева, Справа
Мощность зарядки 45 Вт 100 Вт
Вес зарядного устройства 214 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7-3.0 ГГц 2.8 ГГц
Частота в режиме Boost 4.1 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 2 8
Потоков 4 16
L3-кэш 6 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G4 Radeon RX Vega 8
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 35-45 Вт
Nvidia Optimus - Да
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 12 нм
Частота GPU 300 МГц 1380 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1560 МГц
FLOPS 0.84 терафлопс 3.195 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X GDDR6
Ширина шины - 128 бит
Скорость памяти 4.27 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерные блоки 384 1024
Блоки текстурирования (TMUs) 24 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 12 32
Производительность GPU
XPS 13 9310 (2-in-1)
0.84 терафлопс
ROG Flow X13 GV301 +280%
3.195 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ
Частота 4267 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов - 2

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3281-CG -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x1W
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость 80.7 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Да Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A Нет 1x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI Нет 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1 мм -
Тачпад
Размер 11.2 x 6.6 см -
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
2 (100%)
Всего проголосовало: 2

Сравнения с конкурентами

1. Dell XPS 13 9310 (2-in-1) и Dell XPS 13 9305
2. Dell XPS 13 9310 (2-in-1) и Apple Macbook Air (M1, 2020)
3. Dell XPS 13 9310 (2-in-1) и Dell XPS 15 9510 (2021)
4. Dell XPS 13 9310 (2-in-1) и Dell XPS 13 9310
5. Dell XPS 13 9310 (2-in-1) и Razer Book 13 (2020)
6. ASUS ROG Flow X13 GV301 и Dell XPS 13 9310
7. ASUS ROG Flow X13 GV301 и ASUS ROG Zephyrus G14 GA401
8. ASUS ROG Flow X13 GV301 и Razer Blade Stealth 13 (2021)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между ASUS ROG Flow X13 GV301 и Dell XPS 13 9310 (2-in-1) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры