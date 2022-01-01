Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 3840 x 2400 - 1920 x 1080 3840 x 2160 Процессор - Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Intel Core i7 1185G7 - AMD Ryzen 7 5800H AMD Ryzen 9 5900HX Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell XPS 13 9310 (2-in-1) Существенно легче – весит на 680 граммов меньше (1.32 и 2 кг)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана

Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения

Значительно компактнее – имеет на 27% меньшую площадь корпуса (615 и 843 см 2 )

) Имеет на 20% более четкий дисплей – 169 против 141 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Asus Zenbook Pro 15 OLED (UM535) Видеокарта показывает в среднем на 416-568% больше FPS в играх

На 419% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12447 vs 2399 баллов

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Комплектуется на 45 Вт*ч большей батареей (96 и 51 Вт*ч)

На 22% выше максимальная яркость экрана – 550 vs 450 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.32 кг 2 кг Размеры 297 x 207 x 14.3 мм 354 x 238 x 18.0 мм Площадь 615 см2 843 см2 Соотношение экрана к корпусу ~84.7% ~79.7% Боковые рамки 4.2 мм 4.3 мм Цвета Черный Серий Трансформер Да Нет Угол открытия экрана 360° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Да Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума 41.5 дБ -

Дисплей 1920 x 1200 3840 x 2400 1920 x 1080 3840 x 2160 Диагональ 13.4 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD OLED Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 169 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10 Сенсорный ввод Да Да Покрытие Глянцевый (антиблик) Глянцевый Тесты экрана Контрастность 1200:1 1000000:1 Цветовой охват sRGB 99% - Охват Adobe RGB 71.7% - Охват DCI-P3 69.7% - Время отклика 35 мс 1 мс Максимальная яркость XPS 13 9310 (2-in-1) 450 нит Zenbook Pro 15 OLED (UM535) +22% 550 нит

Батарея Ёмкость 51 Вт*ч 96 Вт*ч Напряжение 7.6 В - Время полной зарядки 1:30 ч. - Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Нет Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Справа Мощность зарядки 45 Вт 150 Вт Вес зарядного устройства 214 граммов -

Видеокарта Модель GPU Intel UHD Graphics Xe G4 GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB TGP 15 Вт 35-50 Вт Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 10 нм 8 нм Частота GPU 300 МГц 1140 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1410 МГц FLOPS 0.84 терафлопс 7.2 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ Тип памяти LPDDR4X GDDR6 Ширина шины - 128 бит Скорость памяти 4.27 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерные блоки 384 2560 Блоки текстурирования (TMUs) 24 80 Блоки операций растеризации (ROPs) 12 48 Производительность GPU XPS 13 9310 (2-in-1) 0.84 терафлопс Zenbook Pro 15 OLED (UM535) +757% 7.2 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 16GB 32GB Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ Частота 4267 МГц 4267 МГц Тип LPDDR4X LPDDR4X Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3281-CG - Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость 80.7 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v5 Bluetooth v5.1 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A Нет 1x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI Нет 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1 мм 1.35 мм Тачпад Размер 11.2 x 6.6 см - Поверхность Стекло - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.