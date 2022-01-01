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Dell XPS 13 9310 (2-in-1) против Asus Zenbook Pro 15 OLED (UM535)

49 из 100
Dell XPS 13 9310 (2-in-1)
VS
58 из 100
Asus Zenbook Pro 15 OLED (UM535)
Dell XPS 13 9310 (2-in-1)
Asus Zenbook Pro 15 OLED (UM535)
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Экран
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell XPS 13 9310 (2-in-1) и Asus Zenbook Pro 15 OLED (UM535) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell XPS 13 9310 (2-in-1)
  • Существенно легче – весит на 680 граммов меньше (1.32 и 2 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана
  • Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
  • Значительно компактнее – имеет на 27% меньшую площадь корпуса (615 и 843 см2)
  • Имеет на 20% более четкий дисплей – 169 против 141 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Asus Zenbook Pro 15 OLED (UM535)
  • Видеокарта показывает в среднем на 416-568% больше FPS в играх
  • На 419% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12447 vs 2399 баллов
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Комплектуется на 45 Вт*ч большей батареей (96 и 51 Вт*ч)
  • На 22% выше максимальная яркость экрана – 550 vs 450 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
XPS 13 9310 (2-in-1)
vs
Zenbook Pro 15 OLED (UM535)

Корпус

Вес 1.32 кг 2 кг
Размеры 297 x 207 x 14.3 мм 354 x 238 x 18.0 мм
Площадь 615 см2 843 см2
Соотношение экрана к корпусу ~84.7% ~79.7%
Боковые рамки 4.2 мм 4.3 мм
Цвета Черный Серий
Трансформер Да Нет
Угол открытия экрана 360° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 41.5 дБ -

Дисплей

Диагональ 13.4 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD OLED
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 169 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10
Сенсорный ввод Да Да
Покрытие Глянцевый (антиблик) Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 1200:1 1000000:1
Цветовой охват sRGB 99% -
Охват Adobe RGB 71.7% -
Охват DCI-P3 69.7% -
Время отклика 35 мс 1 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Напряжение 7.6 В -
Время полной зарядки 1:30 ч. -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Нет
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Справа
Мощность зарядки 45 Вт 150 Вт
Вес зарядного устройства 214 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7-3.0 ГГц 3.2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.1 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 2 8
Потоков 4 16
L3-кэш 6 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G4 Radeon RX Vega 8
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 35-50 Вт
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 8 нм
Частота GPU 300 МГц 1140 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1410 МГц
FLOPS 0.84 терафлопс 7.2 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X GDDR6
Ширина шины - 128 бит
Скорость памяти 4.27 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 384 2560
Блоки текстурирования (TMUs) 24 80
Блоки операций растеризации (ROPs) 12 48
Производительность GPU
XPS 13 9310 (2-in-1)
0.84 терафлопс
Zenbook Pro 15 OLED (UM535) +757%
7.2 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ
Частота 4267 МГц 4267 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3281-CG -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость 80.7 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v5
Bluetooth v5.1 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A Нет 1x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI Нет 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1 мм 1.35 мм
Тачпад
Размер 11.2 x 6.6 см -
Поверхность Стекло -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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