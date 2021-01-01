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Dell XPS 13 9310 (2-in-1) против Inspiron 15 5505

Dell XPS 13 9310 (2-in-1)
VS
Dell Inspiron 15 5505
Dell XPS 13 9310 (2-in-1)
Dell Inspiron 15 5505
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Процессор
Память (ОЗУ) 8GB
Накопитель 256GB (SSD)

Обзор

Оценка основных функций Dell XPS 13 9310 (2-in-1) и Inspiron 15 5505 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell XPS 13 9310 (2-in-1)
  • Существенно легче – весит на 510 граммов меньше (1.32 и 1.83 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
  • Сенсорный экран
  • На 105% выше максимальная яркость экрана – 450 vs 220 нит
  • Значительно компактнее – имеет на 26% меньшую площадь корпуса (615 и 835 см2)
  • Имеет на 20% более четкий дисплей – 169 против 141 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Dell Inspiron 15 5505
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
XPS 13 9310 (2-in-1)
vs
Inspiron 15 5505

Корпус

Вес 1.32 кг 1.83 кг
Ширина 297 мм 356.1 мм
Высота 207 мм 234.5 мм
Толщина 14.3 мм 14.1-17.9 мм
Площадь 615 см2 835 см2
Соотношение экрана к корпусу ~84.7% ~80.4%
Боковые рамки 4.2 мм 5.4 мм
Цвета Черный Серебристый
Трансформер Да Нет
Угол открытия экрана 360° -
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да Нет
Количество куллеров 2 1

Дисплей

Диагональ 13.4 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD TN LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 169 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1200:1 400:1
Цветовой охват sRGB 100% -
Время отклика - 35 мс
Максимальная яркость
XPS 13 9310 (2-in-1) +105%
450 нит
Inspiron 15 5505
220 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 7.6 В 15.2 В
Время полной зарядки 3:00 ч. 4:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева
Мощность зарядки 45 Вт 45 / 65 Вт

Звук

Аудиочип Realtek ALC3281-CG Realtek ALC3204
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2.5W
Dolby Atmos Да Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 3.1 1x USB 3.2
USB-A Нет 2x USB 3.2
HDMI Нет 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1 мм -
Тачпад
Размер - 11.5 x 8.0 см
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7-3.0 ГГц 2.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.1 ГГц 4 ГГц
Ядер 2 6
Потоков 4 6
L3-кэш 8 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G4 Radeon RX Vega 6
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 7 нм
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1100 МГц 1500 МГц
FLOPS 0.84 терафлопс -
Объем видеопамяти 0 ГБ 0 ГБ
Тип памяти System Shared System Shared
Шейдерных блоков 384 384
Поддержка DirectX 12 12.1

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ
Частота 4267 МГц 32 МГц
Тип LPDDR4X DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти - 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

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