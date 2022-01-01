Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 3840 x 2400 1920 x 1080 Процессор - Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Intel Core i7 1185G7 - Intel Core i5 10300H Intel Core i7 10750H Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB 24GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell XPS 13 9310 (2-in-1) Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 0-х у конкурента)

Существенно легче – весит на 580 граммов меньше (1.32 и 1.9 кг)

Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана

На 105% выше максимальная яркость экрана – 450 vs 220 нит

Значительно компактнее – имеет на 26% меньшую площадь корпуса (615 и 836 см 2 )

) Имеет на 20% более четкий дисплей – 169 против 141 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Dell Inspiron 15 Plus 7501 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Видеокарта показывает в среднем на 154-210% больше FPS в играх

На 100% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 4788 vs 2399 баллов

Комплектуется на 5 Вт*ч большей батареей (56 и 51 Вт*ч)

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 24 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.32 кг 1.9 кг Размеры 297 x 207 x 14.3 мм 356.5 x 234.5 x 17.5-18.9 мм Площадь 615 см2 836 см2 Соотношение экрана к корпусу ~84.7% ~80.3% Боковые рамки 4.2 мм 5.6 мм Цвета Черный Серебристый Трансформер Да Нет Угол открытия экрана 360° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Да Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума 41.5 дБ -

Дисплей 1920 x 1200 3840 x 2400 1920 x 1080 Диагональ 13.4 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 169 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет Сенсорный ввод Да Да Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый Тесты экрана Контрастность 1200:1 400:1 Цветовой охват sRGB 99% 100% Охват Adobe RGB 71.7% - Охват DCI-P3 69.7% - Время отклика 35 мс 35 мс Максимальная яркость XPS 13 9310 (2-in-1) +105% 450 нит Inspiron 15 Plus 7501 220 нит

Батарея Ёмкость 51 Вт*ч 56 Вт*ч Напряжение 7.6 В 11.4 В Время полной зарядки 1:30 ч. 4:00 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева Мощность зарядки 45 Вт 90 / 130 Вт Вес зарядного устройства 214 граммов -

Видеокарта Модель GPU Intel UHD Graphics Xe G4 GeForce GTX 1650 Mobile 4GB TGP 15 Вт - Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 10 нм 12 нм Частота GPU 300 МГц 1380 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1560 МГц FLOPS 0.84 терафлопс 3.195 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ Тип памяти LPDDR4X GDDR6 Ширина шины - 128 бит Скорость памяти 4.27 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерные блоки 384 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 24 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 12 32 Производительность GPU XPS 13 9310 (2-in-1) 0.84 терафлопс Inspiron 15 Plus 7501 +280% 3.195 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB 24GB Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ Частота 4267 МГц 2933 МГц Тип LPDDR4X DDR4 Возможность замены Нет Да Макс. количество памяти - 24 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3281-CG Realtek ALC3254 Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость 80.7 дБ - Микрофонов 2 -

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A Нет 2x USB 3.1 USB Type-C 2x USB 4.0 Нет Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI Нет Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1 мм - Тачпад Размер 11.2 x 6.6 см 11.5 x 8.0 см Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.