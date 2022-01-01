Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 3840 x 2400 1920 x 1200 Процессор - Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Intel Core i7 1185G7 - AMD Ryzen 5 5625U AMD Ryzen 7 5825U Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell XPS 13 9310 (2-in-1) Легче – весит на 310 граммов меньше (1.32 и 1.63 кг)

Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана

На 80% выше максимальная яркость экрана – 450 vs 250 нит

Значительно компактнее – имеет на 14% меньшую площадь корпуса (615 и 714 см2) Причины выбрать Dell Inspiron 7425 (2-in-1, AMD) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Видеокарта показывает в среднем на 18-24% больше FPS в играх

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.32 кг 1.63 кг Размеры 297 x 207 x 14.3 мм 314 x 227.5 x 15.7-17.86 мм Площадь 615 см2 714 см2 Соотношение экрана к корпусу ~84.7% ~79.6% Боковые рамки 4.2 мм 6.3 мм Цвета Черный Зеленый Трансформер Да Да Угол открытия экрана 360° 360° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Да - Количество куллеров 2 1 Уровень шума 41.5 дБ -

Дисплей 1920 x 1200 3840 x 2400 1920 x 1200 Диагональ 13.4 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 169 точек на дюйм 162 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет Сенсорный ввод Да Да Покрытие Глянцевый (антиблик) Глянцевый Тесты экрана Контрастность 1200:1 600:1 Цветовой охват sRGB 99% - Охват Adobe RGB 71.7% - Охват DCI-P3 69.7% - Время отклика 35 мс 35 мс Максимальная яркость XPS 13 9310 (2-in-1) +80% 450 нит Inspiron 7425 (2-in-1, AMD) 250 нит

Батарея Ёмкость 51 Вт*ч 54 Вт*ч Напряжение 7.6 В 15 В Время полной зарядки 1:30 ч. - Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева Мощность зарядки 45 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства 214 граммов -

Видеокарта Модель GPU Intel UHD Graphics Xe G4 Radeon RX Vega 7 TGP 15 Вт 10-45 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 7 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1600 МГц FLOPS 0.84 терафлопс 1.108 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR4X DDR4 Скорость памяти 4.27 Гбит/с 3.2 Гбит/с Шейдерные блоки 384 448 Блоки текстурирования (TMUs) 24 28 Блоки операций растеризации (ROPs) 12 7 Производительность GPU XPS 13 9310 (2-in-1) 0.84 терафлопс Inspiron 7425 (2-in-1, AMD) +32% 1.108 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB 32GB Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ Частота 4267 МГц 3200 МГц Тип LPDDR4X DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 2 Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3281-CG Realtek ALC3254-CG Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Да - Макс. громкость 80.7 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A Нет 1x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI Нет 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1 мм - Тачпад Размер 11.2 x 6.6 см 11.5 x 8.0 см Поверхность Стекло - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.