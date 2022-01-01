Dell XPS 13 9310 (2-in-1) против Latitude 7430
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Dell XPS 13 9310 (2-in-1)
- Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
- Комплектуется на 10 Вт*ч большей батареей (51 и 41 Вт*ч)
- Сенсорный экран
- Компактнее – имеет на 8% меньшую площадь корпуса (615 и 671 см2)
- На 13% выше максимальная яркость экрана – 450 vs 400 нит
Причины выбрать Dell Latitude 7430
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Немного легче – весит на 100 граммов меньше (1.22 и 1.32 кг)
- Видеокарта показывает в среднем на 37-51% больше FPS в играх
- Лучшее качество записи видео c веб-камеры
- Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.32 кг
|1.22 кг
|Размеры
|297 x 207 x 14.3 мм
|321.35 x 208.69 x 16.9-18.47 мм
|Площадь
|615 см2
|671 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~84.7%
|~80.5%
|Боковые рамки
|4.2 мм
|5.7 мм
|Цвета
|Черный
|Серий
|Трансформер
|Да
|Нет
|Угол открытия экрана
|360°
|-
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Да
|-
|Количество куллеров
|2
|1
|Уровень шума
|41.5 дБ
|-
Дисплей
|Диагональ
|13.4 дюймов
|14 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|169 точек на дюйм
|157 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1200 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|-
|Сенсорный ввод
|Да
|Нет
|Покрытие
|Глянцевый (антиблик)
|Матовый
|Контрастность
|1200:1
|-
|Цветовой охват sRGB
|99%
|100%
|Охват Adobe RGB
|71.7%
|-
|Охват DCI-P3
|69.7%
|-
|Время отклика
|35 мс
|-
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|7.6 В
|-
|Время полной зарядки
|1:30 ч.
|-
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева, Справа
|Слева, Справа
|Мощность зарядки
|45 Вт
|65 / 90 Вт
|Вес зарядного устройства
|214 граммов
|-
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.7-3.0 ГГц
|1.3 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.1 ГГц
|4.4 ГГц
|Ядер
|2
|10
|Потоков
|4
|12
|L3-кэш
|6 МБ
|12 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics G4
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1169
Latitude 7430 +23%
1441
Geekbench 5 (многоядерный)
2452
Latitude 7430 +64%
4015
Cinebench R23 (одноядерный)
1308
Cinebench R23 (многоядерный)
2399
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|1100 МГц
|FLOPS
|0.84 терафлопс
|1.41 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|System Shared
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR5
|Скорость памяти
|4.27 Гбит/с
|4.8 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|384
|640
|Блоки текстурирования (TMUs)
|24
|40
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|12
|20
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|4267 МГц
|4800 МГц
|Тип
|LPDDR4X
|LPDDR5
|Возможность замены
|Нет
|Нет
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|-
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC3281-CG
|-
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|2x4W
|Dolby Atmos
|Да
|-
|Макс. громкость
|80.7 дБ
|-
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6E
|Bluetooth
|v5.1
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Опционально
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1920 x 1080
|USB-A
|Нет
|1x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|2x USB 3.2
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 4
|HDMI
|Нет
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1 мм
|-
|Размер
|11.2 x 6.6 см
|-
|Поверхность
|Стекло
|-
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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