Главная > Сравнение ноутбуков > XPS 13 9310 или ROG Zephyrus G14 GA402 (2022) – что лучше выбрать?

Dell XPS 13 9310 против Asus ROG Zephyrus G14 GA402 (2022)

49 из 100
Dell XPS 13 9310
VS
74 из 100
Asus ROG Zephyrus G14 GA402 (2022)
Dell XPS 13 9310
Asus ROG Zephyrus G14 GA402 (2022)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2560 x 1600
Процессор AMD Ryzen 9 6900HS
Графика Intel UHD Graphics Xe G4
Память (ОЗУ)
Накопитель 1024GB

Обзор

Оценка основных функций Dell XPS 13 9310 и Asus ROG Zephyrus G14 GA402 (2022) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell XPS 13 9310
  • Существенно легче – весит на 450 граммов меньше (1.2 и 1.65 кг)
  • Более тонкие рамки – на 10% выше полезная площадь экрана
  • Значительно компактнее – имеет на 17% меньшую площадь корпуса (589 и 708 см2)
Причины выбрать Asus ROG Zephyrus G14 GA402 (2022)
  • Видеокарта показывает в среднем на 691-943% больше FPS в играх
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
  • На 447% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 13242 vs 2423 баллов
  • Комплектуется на 24 Вт*ч большей батареей (76 и 52 Вт*ч)
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
  • Имеет на 28% более четкий дисплей – 216 против 169 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
XPS 13 9310
vs
ROG Zephyrus G14 GA402 (2022)

Корпус

Вес 1.2 кг 1.65 кг
Размеры 296 x 199 x 15 мм 312 x 227 x 18.5 мм
Площадь 589 см2 708 см2
Соотношение экрана к корпусу ~88.4% ~80.2%
Боковые рамки 3.7 мм 5.3 мм
Цвета Белый, Черный Белый, Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Да
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 36.6 дБ 45 дБ

Дисплей

Диагональ 13.4 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 120 Гц
Плотность пикселей 169 точек на дюйм 216 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1200:1 1000:1
Цветовой охват sRGB 100% 99.9%
Охват Adobe RGB - 85.5%
Охват DCI-P3 - 97.4%
Время отклика 35 мс 3 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Напряжение 7.6 В -
Время полной зарядки 3:00 ч. -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева
Мощность зарядки 45 Вт 100 / 240 Вт
Вес зарядного устройства 218 граммов 565 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7-3.0 ГГц 3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.1 ГГц 4.9 ГГц
Ядер 2 8
Потоков 4 16
L3-кэш 6 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G4 AMD Radeon 680M
Техпроцесс 10 нм 6 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт -
Nvidia Optimus - MUX
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 7 нм
Частота GPU 300 МГц 1700 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 2000 МГц
FLOPS 0.84 терафлопс 11.4 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X GDDR6
Ширина шины - 128 бит
Скорость памяти 4.27 Гбит/с ~14 Гбит/с
Шейдерные блоки 384 1792
Блоки текстурирования (TMUs) 24 112
Блоки операций растеризации (ROPs) 12 64
Производительность GPU
XPS 13 9310
0.84 терафлопс
ROG Zephyrus G14 GA402 (2022) +1257%
11.4 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 4267 МГц 4800 МГц
Тип LPDDR4X DDR5
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x1024 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3281-CG Realtek ALC285
Формат звука 2.0 4.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Нет Да
Макс. громкость 84.6 дБ 80 дБ
Микрофонов 2 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6E
Bluetooth v5.1 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A Нет 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.1 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI Нет 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1 мм -
Тачпад
Размер 11.2 x 6.4 см 13.0 x 7.6 см
Поверхность Стекло -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
1 (100%)
Всего проголосовало: 1

Сравнения с конкурентами

1. Apple MacBook Pro 13 (M1, 2020) и Dell XPS 13 9310
2. Apple MacBook Pro 14 (2021) и Dell XPS 13 9310
3. Dell Latitude 5420 и Dell XPS 13 9310
4. Dell XPS 13 9305 и Dell XPS 13 9310
5. Dell Vostro 13 5301 и Dell XPS 13 9310
6. Apple MacBook Pro 13 (M1, 2020) и Asus ROG Zephyrus G14 GA402 (2022)
7. Apple MacBook Pro 14 (2021) и Asus ROG Zephyrus G14 GA402 (2022)
8. ASUS ROG Zephyrus G14 GA401 и Asus ROG Zephyrus G14 GA402 (2022)
9. ASUS ROG Flow X13 GV301 и Asus ROG Zephyrus G14 GA402 (2022)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Asus ROG Zephyrus G14 GA402 (2022) и Dell XPS 13 9310 – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры