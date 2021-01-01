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Dell XPS 13 9310 против Asus ROG Zephyrus M16

53 из 100
Dell XPS 13 9310
VS
74 из 100
Asus ROG Zephyrus M16
Dell XPS 13 9310
Asus ROG Zephyrus M16
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Экран 2560 x 1600
Процессор Intel Core i9 11900H
Графика Intel UHD Graphics Xe G4
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell XPS 13 9310 и Asus ROG Zephyrus M16 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell XPS 13 9310
  • Существенно легче – весит на 700 граммов меньше (1.2 и 1.9 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
  • Значительно компактнее – имеет на 32% меньшую площадь корпуса (589 и 863 см2)
Причины выбрать Asus ROG Zephyrus M16
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 292-398% больше FPS в играх
  • На 462% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 5274 vs 939 баллов
  • Комплектуется на 38 Вт*ч большей батареей (90 и 52 Вт*ч)
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 48 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
XPS 13 9310
vs
ROG Zephyrus M16

Корпус

Вес 1.2 кг 1.9 кг
Ширина 296 мм 355 мм
Высота 199 мм 243 мм
Толщина 15 мм 19.9 мм
Площадь 589 см2 863 см2
Соотношение экрана к корпусу ~88.4% ~86%
Боковые рамки 3.7 мм 5.2 мм
Цвета Белый, Черный Черный
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 -
Уровень шума 36.6 дБ -

Дисплей

Диагональ 13.4 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 165 Гц
Плотность пикселей 169 точек на дюйм 189 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1200:1 -
Цветовой охват sRGB 100% -
Охват DCI-P3 - 100%
Время отклика - 3 мс
Максимальная яркость
XPS 13 9310
500 нит
ROG Zephyrus M16
н/д

Батарея

Ёмкость
Напряжение 7.6 В -
Время полной зарядки 3:00 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева
Мощность зарядки 45 Вт 140 / 280 Вт
Вес зарядного устройства 218 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7-3.0 ГГц 2.1-2.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.1 ГГц 4.9 ГГц
Ядер 2 8
Потоков 4 16
L3-кэш 6 МБ 24 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G4 Intel UHD Graphics 750
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
XPS 13 9310
2300
ROG Zephyrus M16 +180%
6444
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
XPS 13 9310
939
ROG Zephyrus M16 +462%
5274

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 60-75 Вт
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 8 нм
Частота GPU 300 МГц 735-1463 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1035-1695 МГц
FLOPS 0.84 терафлопс 5.299 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X GDDR6
Ширина шины - 128 бит
Скорость памяти 4.27 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерных блоков 384 2560
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
XPS 13 9310
0.84 терафлопс
ROG Zephyrus M16 +531%
5.299 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ
Частота 4267 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR4X DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти - 48 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x1024 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 -
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3281-CG -
Формат звука 2.0 2.2
Мощность динамиков 2x2.5W 4x2W
Dolby Atmos Нет Да
Макс. громкость 84.6 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 3.1 1x USB 3.2
USB-A Нет 2x USB 3.2
HDMI Нет 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1 мм -
Тачпад
Размер 11.2 x 6.4 см -
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Да Да

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