Dell XPS 13 9310 против Asus Vivobook Pro 14 OLED (M3401)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Dell XPS 13 9310
- Легче – весит на 200 граммов меньше (1.2 и 1.4 кг)
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- Более тонкие рамки – на 13% выше полезная площадь экрана
- Значительно компактнее – имеет на 19% меньшую площадь корпуса (589 и 725 см2)
Причины выбрать Asus Vivobook Pro 14 OLED (M3401)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Видеокарта показывает в среднем на 228-311% больше FPS в играх
- Выше частота обновление экрана: 90 против 60 Гц
- На 318% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10127 vs 2423 баллов
- Комплектуется на 11 Вт*ч большей батареей (63 и 52 Вт*ч)
- Имеет на 44% более четкий дисплей – 243 против 169 точек на дюйм (PPI)
- На 20% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 500 нит
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.2 кг
|1.4 кг
|Размеры
|296 x 199 x 15 мм
|317.4 x 228.5 x 18.9-19.2 мм
|Площадь
|589 см2
|725 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~88.4%
|~78.4%
|Боковые рамки
|3.7 мм
|7.9 мм
|Цвета
|Белый, Черный
|Серебристый, Синий
|Трансформер
|Нет
|Нет
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|2
|2
|Уровень шума
|36.6 дБ
|-
Дисплей
|Диагональ
|13.4 дюймов
|14 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|OLED
|Частота обновления
|60 Гц
|90 Гц
|Плотность пикселей
|169 точек на дюйм
|243 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:10
|Разрешение
|1920 x 1200 пикселей
|2880 x 1800 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Да, HDR10
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|1200:1
|1000000:1
|Цветовой охват sRGB
|100%
|100%
|Охват DCI-P3
|-
|100%
|Время отклика
|35 мс
|1 мс
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|7.6 В
|-
|Время полной зарядки
|3:00 ч.
|-
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Нет
|Расположение разъема для зарядки
|Слева, Справа
|Справа
|Мощность зарядки
|45 Вт
|90 / 120 Вт
|Вес зарядного устройства
|218 граммов
|-
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.7-3.0 ГГц
|3.3 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.1 ГГц
|4.2 ГГц
|Ядер
|2
|6
|Потоков
|4
|12
|L3-кэш
|6 МБ
|16 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics G4
|Radeon RX Vega 7
|Техпроцесс
|10 нм
|7 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1203
1363
Geekbench 5 (многоядерный)
2440
6113
Cinebench R23 (одноядерный)
1319
1376
Cinebench R23 (многоядерный)
2423
10127
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|35 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Дискретная
|Техпроцесс
|10 нм
|8 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|712 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|1057 МГц
|FLOPS
|0.84 терафлопс
|4.32 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|GDDR6
|Ширина шины
|-
|128 бит
|Скорость памяти
|4.27 Гбит/с
|12 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|384
|2048
|Блоки текстурирования (TMUs)
|24
|64
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|12
|40
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|4267 МГц
|3200 МГц
|Тип
|LPDDR4X
|DDR4
|Возможность замены
|Нет
|Нет
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC3281-CG
|-
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|-
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Макс. громкость
|84.6 дБ
|-
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5.1
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|Нет
|3x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 3.1
|1x USB 3.2
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Нет
|HDMI
|Нет
|1x HDMI 1.4
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1 мм
|1.35 мм
|Размер
|11.2 x 6.4 см
|-
|Поверхность
|Стекло
|-
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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