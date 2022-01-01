Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 3456 x 2160 3840 x 2400 2880 x 1800 Процессор - Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Intel Core i7 1185G7 Intel Core i7 1195G7 - Intel Core i5 12500H Intel Core i7 12700H Intel Core i9 12900H Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1034GB 2048GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell XPS 13 9310 Легче – весит на 200 граммов меньше (1.2 и 1.4 кг)

Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана

Значительно компактнее – имеет на 14% меньшую площадь корпуса (589 и 688 см2) Причины выбрать Asus Zenbook 14X OLED Space Edition На 491% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14328 vs 2423 баллов

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Выше частота обновление экрана: 90 против 60 Гц

Видеокарта показывает в среднем на 37-51% больше FPS в играх

Комплектуется на 11 Вт*ч большей батареей (63 и 52 Вт*ч)

Сенсорный экран

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Имеет на 44% более четкий дисплей – 243 против 169 точек на дюйм (PPI)

На 10% выше максимальная яркость экрана – 550 vs 500 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.2 кг 1.4 кг Размеры 296 x 199 x 15 мм 311.2 x 221.1 x 15.9 мм Площадь 589 см2 688 см2 Соотношение экрана к корпусу ~88.4% ~82.6% Боковые рамки 3.7 мм 4.8 мм Цвета Белый, Черный Серий Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет - Количество куллеров 2 2 Уровень шума 36.6 дБ -

Дисплей 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 3456 x 2160 3840 x 2400 2880 x 1800 Диагональ 13.4 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD OLED Частота обновления 60 Гц 90 Гц Плотность пикселей 169 точек на дюйм 243 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 2880 x 1800 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10 Сенсорный ввод Нет Да Покрытие Матовый Глянцевый Тесты экрана Контрастность 1200:1 1000000:1 Цветовой охват sRGB 100% - Охват DCI-P3 - 100% Время отклика 35 мс 1 мс Максимальная яркость XPS 13 9310 500 нит Zenbook 14X OLED Space Edition +10% 550 нит

Батарея Ёмкость 52 Вт*ч 63 Вт*ч Напряжение 7.6 В - Время полной зарядки 3:00 ч. - Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева Мощность зарядки 45 Вт 100 Вт Вес зарядного устройства 218 граммов -

Видеокарта Модель GPU Intel UHD Graphics Xe G4 Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц FLOPS 0.84 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR4X LPDDR5 Скорость памяти 4.27 Гбит/с 5.2 Гбит/с Шейдерные блоки 384 640 Блоки текстурирования (TMUs) 24 40 Блоки операций растеризации (ROPs) 12 20 Производительность GPU XPS 13 9310 0.84 терафлопс Zenbook 14X OLED Space Edition +68% 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB 32GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 4267 МГц 5200 МГц Тип LPDDR4X LPDDR5 Возможность замены Нет Да Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1034GB 2048GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3281-CG - Формат звука 2.0 - Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Нет Да Макс. громкость 84.6 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A Нет 1x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.1 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI Нет 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1 мм 1.4 мм Тачпад Размер 11.2 x 6.4 см - Поверхность Стекло Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.