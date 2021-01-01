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Dell XPS 13 9310 против ASUS ZenBook Pro Duo 15 OLED UX582

Dell XPS 13 9310
VS
ASUS ZenBook Pro Duo 15 OLED UX582
Dell XPS 13 9310
ASUS ZenBook Pro Duo 15 OLED UX582
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 3840 x 2160
Процессор Intel Core i9 10980HK
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell XPS 13 9310 и ASUS ZenBook Pro Duo 15 OLED UX582 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell XPS 13 9310
  • Существенно легче – весит на 1140 граммов меньше (1.2 и 2.34 кг)
  • Более тонкие рамки – на 18% выше полезная площадь экрана
  • Значительно компактнее – имеет на 34% меньшую площадь корпуса (589 и 897 см2)
  • На 14% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 440 нит
Причины выбрать ASUS ZenBook Pro Duo 15 OLED UX582
  • Видеокарта показывает в среднем на 991-1351% больше FPS в играх
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Комплектуется на 40 Вт*ч большей батареей (92 и 52 Вт*ч)
  • Сенсорный экран
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
  • Имеет на 67% более четкий дисплей – 282 против 169 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
XPS 13 9310
vs
ZenBook Pro Duo 15 OLED UX582

Корпус

Вес 1.2 кг 2.34 кг
Ширина 296 мм 359.8 мм
Высота 199 мм 249.2 мм
Толщина 15 мм 24.5 мм
Площадь 589 см2 897 см2
Соотношение экрана к корпусу ~88.4% ~74.8%
Боковые рамки 3.7 мм 7.2 мм
Цвета Белый, Черный Серий
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 36.6 дБ -

Дисплей

Диагональ 13.4 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD OLED
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 169 точек на дюйм 282 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 3840 x 2160 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие Глянцевый (антиблик) Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 1200:1 -
Цветовой охват sRGB 100% -
Охват DCI-P3 - 97%
Максимальная яркость
XPS 13 9310 +14%
500 нит
ZenBook Pro Duo 15 OLED UX582
440 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 7.6 В -
Время полной зарядки 3:00 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева
Мощность зарядки 45 Вт 240 Вт
Вес зарядного устройства 218 граммов -

Звук

Аудиочип Realtek ALC3281-CG -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2.5W -
Dolby Atmos Нет -
Макс. громкость 84.6 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 3.1 2x USB 3.2
USB-A Нет 1x USB 3.2
HDMI Нет 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1 мм 1.4 мм
Тачпад
Размер 11.2 x 6.4 см -
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7-3.0 ГГц 2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.1 ГГц 5.3 ГГц
Ядер 2 8
Потоков 4 16
L3-кэш 8 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G4 Intel UHD Graphics 630
Техпроцесс 10 нм 14 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 8 нм
Частота GPU 300 МГц 780-1215 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1290-1620 МГц
FLOPS 0.84 терафлопс 15.97 терафлопс
Объем видеопамяти 0 ГБ 8 ГБ
Тип памяти System Shared GDDR6
Ширина шины - 256 бит
Частота памяти 0 МГц (Effective - 0 МГц) 1500-1750 МГц (Effective - 12000-14000 МГц)
Шейдерных блоков 384 5120
Поддержка DirectX 12 12
Макс. разрешение - 3840x2160 - 60 Гц

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ
Частота 4267 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR4X DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

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