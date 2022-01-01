Dell XPS 13 9310 против Inspiron 15 5502
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
27
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
59
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
77
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
98
Оценка NanoReview
49
Ключевые отличия
Причины выбрать Dell XPS 13 9310
- Существенно легче – весит на 450 граммов меньше (1.2 и 1.65 кг)
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- Более тонкие рамки – на 10% выше полезная площадь экрана
- Комплектуется на 12 Вт*ч большей батареей (52 и 40 Вт*ч)
- На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит
- Значительно компактнее – имеет на 29% меньшую площадь корпуса (589 и 835 см2)
- Имеет на 20% более четкий дисплей – 169 против 141 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Dell Inspiron 15 5502
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Видеокарта показывает в среднем на 25-34% больше FPS в играх
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.2 кг
|1.65 кг
|Размеры
|296 x 199 x 15 мм
|356.1 x 234.5 x 14.1-17.9 мм
|Площадь
|589 см2
|835 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~88.4%
|~80.4%
|Боковые рамки
|3.7 мм
|5.4 мм
|Цвета
|Белый, Черный
|Серебристый
|Трансформер
|Нет
|Нет
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|2
|1
|Уровень шума
|36.6 дБ
|35 дБ
Дисплей
|Диагональ
|13.4 дюймов
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|169 точек на дюйм
|141 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1200 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|1200:1
|600:1
|Цветовой охват sRGB
|100%
|58%
|Охват Adobe RGB
|-
|37.1%
|Время отклика
|35 мс
|35 мс
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|7.6 В
|11.4 В
|Время полной зарядки
|3:00 ч.
|-
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева, Справа
|Слева
|Мощность зарядки
|45 Вт
|45 / 65 Вт
|Вес зарядного устройства
|218 граммов
|301 грамм
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.7-3.0 ГГц
|1.7-3.0 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.1 ГГц
|4.1 ГГц
|Ядер
|2
|2
|Потоков
|4
|4
|L3-кэш
|6 МБ
|6 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics G4
|Intel Iris Xe Graphics G4
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1203
Inspiron 15 5502 +4%
1254
Geekbench 5 (многоядерный)
2440
Inspiron 15 5502 +5%
2556
Cinebench R23 (одноядерный)
1319
Inspiron 15 5502 +3%
1358
Cinebench R23 (многоядерный)
2423
Inspiron 15 5502 +5%
2543
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|25 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Дискретная
|Техпроцесс
|10 нм
|14 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|1531 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|1594 МГц
|FLOPS
|0.84 терафлопс
|1.22 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|2 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|GDDR5
|Ширина шины
|-
|64 бит
|Скорость памяти
|4.27 Гбит/с
|~7 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|384
|384
|Блоки текстурирования (TMUs)
|24
|24
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|12
|16
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|1x4 ГБ
|Частота
|4267 МГц
|3200 МГц
|Тип
|LPDDR4X
|DDR4
|Возможность замены
|Нет
|Да
|Всего слотов
|-
|2
|Макс. количество памяти
|-
|64 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x128 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|2
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC3281-CG
|Realtek ALC3204
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|2x2W
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Макс. громкость
|84.6 дБ
|80.3 дБ
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5.1
|v5.1
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Опционально
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|Нет
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 3.1
|1x USB 3.2
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Нет
|HDMI
|Нет
|1x HDMI 1.4
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1 мм
|-
|Размер
|11.2 x 6.4 см
|11.5 x 8.0 см
|Поверхность
|Стекло
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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