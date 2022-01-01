Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 3456 x 2160 3840 x 2400 - 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) Батарея 52 Вт*ч - 40 Вт*ч 53 Вт*ч Процессор - Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Intel Core i7 1185G7 Intel Core i7 1195G7 - Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Графика Intel UHD Graphics Xe G4 - GeForce MX330 2GB GeForce MX350 2GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 4GB 8GB 12GB 16GB 32GB 64GB Накопитель - 256GB 512GB 1034GB 2048GB - 128GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell XPS 13 9310 Существенно легче – весит на 450 граммов меньше (1.2 и 1.65 кг)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Более тонкие рамки – на 10% выше полезная площадь экрана

Комплектуется на 12 Вт*ч большей батареей (52 и 40 Вт*ч)

На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит

Значительно компактнее – имеет на 29% меньшую площадь корпуса (589 и 835 см 2 )

) Имеет на 20% более четкий дисплей – 169 против 141 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Dell Inspiron 15 5502 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Видеокарта показывает в среднем на 25-34% больше FPS в играх

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.2 кг 1.65 кг Размеры 296 x 199 x 15 мм 356.1 x 234.5 x 14.1-17.9 мм Площадь 589 см2 835 см2 Соотношение экрана к корпусу ~88.4% ~80.4% Боковые рамки 3.7 мм 5.4 мм Цвета Белый, Черный Серебристый Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 1 Уровень шума 36.6 дБ 35 дБ

Дисплей 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 3456 x 2160 3840 x 2400 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) Диагональ 13.4 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 169 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1200:1 600:1 Цветовой охват sRGB 100% 58% Охват Adobe RGB - 37.1% Время отклика 35 мс 35 мс Максимальная яркость XPS 13 9310 +67% 500 нит Inspiron 15 5502 300 нит

Батарея Ёмкость 52 Вт*ч 40 Вт*ч 53 Вт*ч Напряжение 7.6 В 11.4 В Время полной зарядки 3:00 ч. - Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева Мощность зарядки 45 Вт 45 / 65 Вт Вес зарядного устройства 218 граммов 301 грамм

Видеокарта Модель GPU Intel UHD Graphics Xe G4 GeForce MX330 2GB GeForce MX350 2GB TGP 15 Вт 25 Вт Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 10 нм 14 нм Частота GPU 300 МГц 1531 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1594 МГц FLOPS 0.84 терафлопс 1.22 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 2 ГБ Тип памяти LPDDR4X GDDR5 Ширина шины - 64 бит Скорость памяти 4.27 Гбит/с ~7 Гбит/с Шейдерные блоки 384 384 Блоки текстурирования (TMUs) 24 24 Блоки операций растеризации (ROPs) 12 16 Производительность GPU XPS 13 9310 0.84 терафлопс Inspiron 15 5502 +45% 1.22 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 4GB 8GB 12GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x4 ГБ 1x4 ГБ Частота 4267 МГц 3200 МГц Тип LPDDR4X DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 2 Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1034GB 2048GB 128GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x128 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3281-CG Realtek ALC3204 Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость 84.6 дБ 80.3 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Да Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A Нет 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.1 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI Нет 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1 мм - Тачпад Размер 11.2 x 6.4 см 11.5 x 8.0 см Поверхность Стекло Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.