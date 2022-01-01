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Dell XPS 13 9310 против Latitude 5530

49 из 100
Dell XPS 13 9310
VS
45 из 100
Dell Latitude 5530
Dell XPS 13 9310
Dell Latitude 5530
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея 52 Вт*ч
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell XPS 13 9310 и Latitude 5530 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell XPS 13 9310
  • Существенно легче – весит на 390 граммов меньше (1.2 и 1.59 кг)
  • Более тонкие рамки – на 10% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 11 Вт*ч большей батареей (52 и 41 Вт*ч)
  • На 127% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 220 нит
  • Имеет на 69% более четкий дисплей – 169 против 100 точек на дюйм (PPI)
  • Значительно компактнее – имеет на 29% меньшую площадь корпуса (589 и 835 см2)
Причины выбрать Dell Latitude 5530
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Видеокарта показывает в среднем на 130-177% больше FPS в играх
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
XPS 13 9310
vs
Latitude 5530

Корпус

Вес 1.2 кг 1.59 кг
Размеры 296 x 199 x 15 мм 357.9 x 233.3 x 20.77-22.15 мм
Площадь 589 см2 835 см2
Соотношение экрана к корпусу ~88.4% ~80.4%
Боковые рамки 3.7 мм 6.3 мм
Цвета Белый, Черный Серий
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 1
Уровень шума 36.6 дБ -

Дисплей

Диагональ 13.4 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD TN LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 169 точек на дюйм 100 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1366 x 768 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1200:1 -
Цветовой охват sRGB 100% -
Время отклика 35 мс -
Максимальная яркость
XPS 13 9310 +127%
500 нит
Latitude 5530
220 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 7.6 В -
Время полной зарядки 3:00 ч. -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) -
Съемный Нет -
Быстрая зарядка Да -
USB Power Delivery Да -
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа -
Мощность зарядки 45 Вт 60 / 65 / 90 Вт
Вес зарядного устройства 218 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7-3.0 ГГц 1.2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.1 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 2 6
Потоков 4 8
L3-кэш 6 МБ 10 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G4 Intel UHD Graphics (64EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
XPS 13 9310
1203
Latitude 5530 +19%
1433
Geekbench 5 (многоядерный)
XPS 13 9310
2440
Latitude 5530 +58%
3845
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт -
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 12 нм
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1100 МГц -
FLOPS 0.84 терафлопс 2.822 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 2 ГБ
Тип памяти LPDDR4X GDDR6
Ширина шины - 64 бит
Скорость памяти 4.27 Гбит/с ~8-10 Гбит/с
Шейдерные блоки 384 896
Блоки текстурирования (TMUs) 24 56
Блоки операций растеризации (ROPs) 12 32
Производительность GPU
XPS 13 9310
0.84 терафлопс
Latitude 5530 +236%
2.822 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 1x4 ГБ
Частота 4267 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR4X DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 2
Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 -
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3281-CG -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Нет -
Макс. громкость 84.6 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6E
Bluetooth v5.1 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080
Порты
USB-A Нет 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.1 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI Нет 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1 мм -
Тачпад
Размер 11.2 x 6.4 см -
Поверхность Стекло -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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