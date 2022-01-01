Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 3840 x 2400 - 1366 x 768 1920 x 1080 Процессор - Intel Core i5 1230U Intel Core i7 1250U - Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 12GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 128GB 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell XPS 13 9315 Существенно легче – весит на 480 граммов меньше (1.17 и 1.65 кг)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Более тонкие рамки – на 14% выше полезная площадь экрана

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Имеет на 69% более четкий дисплей – 169 против 100 точек на дюйм (PPI)

На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит

Значительно компактнее – имеет на 32% меньшую площадь корпуса (589 и 867 см2) Причины выбрать Acer Aspire 5 (A515-56) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Видеокарта показывает в среднем на 55-75% больше FPS в играх

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.17 кг 1.65 кг Размеры 295.4 x 199.4 x 13.99 мм 363.4 x 238.5 x 17.9 мм Площадь 589 см2 867 см2 Соотношение экрана к корпусу ~88.4% ~77.4% Боковые рамки 3.4 мм 9 мм Цвета Синий, Бордовый Черный, Серебристый, Золотистый, Синий, Розовый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 140° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера - Нет Количество куллеров - 1 Уровень шума - 39 дБ

Дисплей 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 3840 x 2400 1366 x 768 1920 x 1080 Диагональ 13.4 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 169 точек на дюйм 100 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1366 x 768 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Цветовой охват sRGB 100% - Максимальная яркость XPS 13 9315 +67% 500 нит Aspire 5 (A515-56) 300 нит

Батарея Ёмкость 51 Вт*ч 48 Вт*ч Время полной зарядки - 2:00 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Нет Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева Мощность зарядки 45 Вт 45 Вт Вес зарядного устройства - 260 граммов

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) GeForce MX450 2GB TGP 15 Вт - Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 10 нм 12 нм Частота GPU 300 МГц - Boost частота GPU 1100 МГц - FLOPS 1.41 терафлопс 2.822 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 2 ГБ Тип памяти LPDDR5 GDDR6 Ширина шины - 64 бит Скорость памяти 5.2 Гбит/с ~8-10 Гбит/с Шейдерные блоки 640 896 Блоки текстурирования (TMUs) 40 56 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 32 Производительность GPU XPS 13 9315 1.41 терафлопс Aspire 5 (A515-56) +100% 2.822 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 12GB 16GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 5200 МГц 3200 МГц Тип LPDDR5 DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 1 Макс. количество памяти - 16 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 128GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x128 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC1319D Intel Tiger Lake-U/Y PCH-LP Формат звука 2.2 2.0 Мощность динамиков 4x2W - Dolby Atmos - Нет Макс. громкость - 68.7 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.2 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A Нет 3x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI Нет 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Нет Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1 мм - Тачпад Размер - 10.6 x 7.8 см Поверхность Стекло Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.