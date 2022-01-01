Главная > Сравнение ноутбуков > XPS 13 9315 или Spin 5 (SP514-51N) – что лучше выбрать?

Dell XPS 13 9315 против Acer Spin 5 (SP514-51N)

55 из 100
Dell XPS 13 9315
VS
59 из 100
Acer Spin 5 (SP514-51N)
Dell XPS 13 9315
Acer Spin 5 (SP514-51N)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2560 x 1600
Процессор Intel Core i7 1260P
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell XPS 13 9315 и Acer Spin 5 (SP514-51N) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell XPS 13 9315
  • Немного легче – весит на 130 граммов меньше (1.17 и 1.3 кг)
  • Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана
  • Значительно компактнее – имеет на 14% меньшую площадь корпуса (589 и 682 см2)
Причины выбрать Acer Spin 5 (SP514-51N)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • На 75% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9527 vs 5436 баллов
  • Видеокарта показывает в среднем на 11-15% больше FPS в играх
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Сенсорный экран
  • Имеет на 28% более четкий дисплей – 216 против 169 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
XPS 13 9315
vs
Spin 5 (SP514-51N)

Корпус

Вес 1.17 кг 1.3 кг
Размеры 295.4 x 199.4 x 13.99 мм 312.42 x 218.44 x 17.01 мм
Площадь 589 см2 682 см2
Соотношение экрана к корпусу ~88.4% ~83.3%
Боковые рамки 3.4 мм 5.5 мм
Цвета Синий, Бордовый Зеленый
Трансформер Нет Да
Угол открытия экрана - 360°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера - Нет
Количество куллеров - 2

Дисплей

Диагональ 13.4 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 169 точек на дюйм 216 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 -
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие Матовый Глянцевый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Максимальная яркость
XPS 13 9315
500 нит
Spin 5 (SP514-51N)
н/д

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева
Мощность зарядки 45 Вт 65 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.0 ГГц 2.1 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.7 ГГц
Ядер 10 12
Потоков 12 16
L3-кэш 12 МБ 18 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Intel Iris Xe Graphics (96EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц -
FLOPS 1.41 терафлопс 1.69 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Скорость памяти 5.2 Гбит/с 5.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 768
Блоки текстурирования (TMUs) 40 48
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 24
Производительность GPU
XPS 13 9315
1.41 терафлопс
Spin 5 (SP514-51N) +20%
1.69 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 5200 МГц 5200 МГц
Тип LPDDR5 LPDDR5
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC1319D -
Формат звука 2.2 2.0
Мощность динамиков 4x2W -
Dolby Atmos - Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080
Порты
USB-A Нет 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI Нет 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Нет Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1 мм -
Тачпад
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. XPS 13 Plus 9320 vs XPS 13 9315
2. XPS 13 9310 vs XPS 13 9315
3. ThinkPad X1 Nano Gen 2 vs XPS 13 9315
4. Gram 14 (2022) vs XPS 13 9315
5. Surface Laptop 5 13.5 vs XPS 13 9315
6. MacBook Air (M2, 2022) vs Spin 5 (SP514-51N)
7. Spin 5 (SP513-55N) vs Spin 5 (SP514-51N)
8. Yoga 7i Gen 7 (14″ Intel) vs Spin 5 (SP514-51N)
9. Yoga 7 Gen 7 (14″ AMD) vs Spin 5 (SP514-51N)
10. Surface Pro 9 vs Spin 5 (SP514-51N)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Acer Spin 5 (SP514-51N) и Dell XPS 13 9315 – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры