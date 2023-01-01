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Dell XPS 13 9315 против Acer Swift X (SFX14-71G)

54 из 100
Dell XPS 13 9315
VS
66 из 100
Acer Swift X (SFX14-71G)
Dell XPS 13 9315
Acer Swift X (SFX14-71G)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Процессор
Графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Память (ОЗУ)
16GB
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell XPS 13 9315 и Acer Swift X (SFX14-71G) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell XPS 13 9315
  • Существенно легче – весит на 380 граммов меньше (1.17 и 1.55 кг)
  • Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана
  • На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит
  • Значительно компактнее – имеет на 20% меньшую площадь корпуса (589 и 736 см2)
Причины выбрать Acer Swift X (SFX14-71G)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 171-233% больше FPS в играх
  • На 159% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14164 vs 5465 баллов
  • Комплектуется на 25 Вт*ч большей батареей (76 и 51 Вт*ч)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Имеет на 23% более четкий дисплей – 208 против 169 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
XPS 13 9315
vs
Swift X (SFX14-71G)

Корпус

Вес 1.17 кг 1.55 кг
Размеры 295.4 x 199.4 x 13.99 мм 322.79 x 228.12 x 17.9 мм
Площадь 589 см2 736 см2
Соотношение экрана к корпусу ~88.4% ~82.8%
Боковые рамки 3.4 мм 5.2 мм
Цвета Синий, Бордовый Серый
Материал Алюминий Алюминий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 135° 130°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 1 1
Уровень шума 39.6 дБ -

Дисплей

Диагональ 13.4 дюймов 14.5 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 120 Гц
Плотность пикселей 169 точек на дюйм 208 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Технология синхронизации No No
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Датчик освещенности Да Да
Тесты экрана
Контрастность 1165:1 -
Цветовой охват sRGB 100% 98%
Охват Adobe RGB 71% -
Охват DCI-P3 69% 83%
Время отклика 31 мс -
Максимальная яркость
XPS 13 9315 +25%
500 нит
Swift X (SFX14-71G)
400 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.55 В -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева
Мощность зарядки 45 Вт 100 Вт
Длина кабеля 1 метр -
Вес зарядного устройства 200 граммов 355 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1 ГГц 2.6 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.7 ГГц
Ядер 10 (2P + 8E) 12 (4P + 8E)
Потоков 12 16
L3-кэш 12 МБ 18 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
XPS 13 9315
5465
Swift X (SFX14-71G) +159%
14164
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 50 Вт
Nvidia Optimus - Да, Advanced Optimus
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 8 нм
Частота GPU 300 МГц 1185 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1417 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 5.8 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 6 ГБ
Тип памяти LPDDR5 GDDR6
Ширина шины - 128 бит
Скорость памяти 5.2 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 40 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 40
Производительность GPU
XPS 13 9315
1.41 терафлопс
Swift X (SFX14-71G) +311%
5.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ
Частота 5200 МГц 5200 МГц
Тип LPDDR5 LPDDR5
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC1319D -
Формат звука 2.2 2.0
Мощность динамиков 4x2W -
Dolby Atmos Нет -
Макс. громкость 81.8 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Инфракрасный датчик Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080
Порты
USB-A Нет 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI Нет 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Нет Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1 мм -
Тачпад
Размер 11.2 x 6.2 см -
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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