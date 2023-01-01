Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 3840 x 2400 - 2560 x 1600 2880 x 1800 Процессор - Intel Core i5 1230U Intel Core i7 1250U - Intel Core i5 13500H Intel Core i7 13700H Графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) - GeForce RTX 3050 Mobile 6GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell XPS 13 9315 Существенно легче – весит на 380 граммов меньше (1.17 и 1.55 кг)

Существенно легче – весит на 380 граммов меньше (1.17 и 1.55 кг) Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит

На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит Значительно компактнее – имеет на 20% меньшую площадь корпуса (589 и 736 см2) Причины выбрать Acer Swift X (SFX14-71G) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц Видеокарта показывает в среднем на 171-233% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 171-233% больше FPS в играх На 159% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14164 vs 5465 баллов

На 159% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14164 vs 5465 баллов Комплектуется на 25 Вт*ч большей батареей (76 и 51 Вт*ч)

Комплектуется на 25 Вт*ч большей батареей (76 и 51 Вт*ч) Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Лучшее качество записи видео c веб-камеры Имеет на 23% более четкий дисплей – 208 против 169 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.17 кг 1.55 кг Размеры 295.4 x 199.4 x 13.99 мм 322.79 x 228.12 x 17.9 мм Площадь 589 см2 736 см2 Соотношение экрана к корпусу ~88.4% ~82.8% Боковые рамки 3.4 мм 5.2 мм Цвета Синий, Бордовый Серый Материал Алюминий Алюминий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 135° 130° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 1 1 Уровень шума 39.6 дБ -

Дисплей 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 3840 x 2400 2560 x 1600 2880 x 1800 Диагональ 13.4 дюймов 14.5 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 120 Гц Плотность пикселей 169 точек на дюйм 208 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Нет Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Датчик освещенности Да Да Тесты экрана Контрастность 1165:1 - Цветовой охват sRGB 100% 98% Охват Adobe RGB 71% - Охват DCI-P3 69% 83% Время отклика 31 мс - Максимальная яркость XPS 13 9315 +25% 500 нит Swift X (SFX14-71G) 400 нит

Батарея Ёмкость 51 Вт*ч 76 Вт*ч Напряжение 11.55 В - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева Мощность зарядки 45 Вт 100 Вт Длина кабеля 1 метр - Вес зарядного устройства 200 граммов 355 граммов

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) GeForce RTX 3050 Mobile 6GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB TGP 15 Вт 50 Вт Nvidia Optimus - Да, Advanced Optimus Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 10 нм 8 нм Частота GPU 300 МГц 1185 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1417 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 5.8 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 6 ГБ Тип памяти LPDDR5 GDDR6 Ширина шины - 128 бит Скорость памяти 5.2 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерные блоки 640 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 40 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 40 Производительность GPU XPS 13 9315 1.41 терафлопс Swift X (SFX14-71G) +311% 5.8 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 16GB Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ Частота 5200 МГц 5200 МГц Тип LPDDR5 LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Нет Да Всего слотов - 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC1319D - Формат звука 2.2 2.0 Мощность динамиков 4x2W - Dolby Atmos Нет - Макс. громкость 81.8 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Да Инфракрасный датчик Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A Нет 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI Нет 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Нет Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1 мм - Тачпад Размер 11.2 x 6.2 см - Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.