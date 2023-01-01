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Dell XPS 13 9315 против Asus ROG Flow X16 (2022)

55 из 100
Dell XPS 13 9315
VS
71 из 100
Asus ROG Flow X16 (2022)
Dell XPS 13 9315
Asus ROG Flow X16 (2022)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Процессор
Графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell XPS 13 9315 и Asus ROG Flow X16 (2022) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell XPS 13 9315
  • Существенно легче – весит на 830 граммов меньше (1.17 и 2 кг)
  • Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
  • Значительно компактнее – имеет на 32% меньшую площадь корпуса (589 и 863 см2)
Причины выбрать Asus ROG Flow X16 (2022)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 284-388% больше FPS в играх
  • На 129% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12449 vs 5436 баллов
  • Комплектуется на 39 Вт*ч большей батареей (90 и 51 Вт*ч)
  • Сенсорный экран
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
XPS 13 9315
vs
ROG Flow X16 (2022)

Корпус

Вес 1.17 кг 2 кг
Размеры 295.4 x 199.4 x 13.99 мм 355 x 243 x 19.4 мм
Площадь 589 см2 863 см2
Соотношение экрана к корпусу ~88.4% ~86%
Боковые рамки 3.4 мм 5.2 мм
Цвета Синий, Бордовый Черный, Серий
Трансформер Нет Да
Угол открытия экрана - 360°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера - Нет
Количество куллеров - 3
Уровень шума - 55 дБ

Дисплей

Диагональ 13.4 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 165 Гц
Плотность пикселей 169 точек на дюйм 189 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие Матовый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность - 1118:1
Цветовой охват sRGB 100% 99.8%
Охват Adobe RGB - 85.1%
Охват DCI-P3 - 98.9%
Максимальная яркость
XPS 13 9315
500 нит
ROG Flow X16 (2022)
500 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 1:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева
Мощность зарядки 45 Вт 240 / 330 Вт
Вес зарядного устройства - 740 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1 ГГц 3.2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.7 ГГц
Ядер 10 (2P + 8E) 8
Потоков 12 16
L3-кэш 12 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) AMD Radeon 680M
Техпроцесс 10 нм 6 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
XPS 13 9315
5436
ROG Flow X16 (2022) +129%
12449
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 125 Вт
Nvidia Optimus - MUX
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 8 нм
Частота GPU 300 МГц 1463 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1695 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 8.7 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ
Тип памяти LPDDR5 GDDR6
Ширина шины - 128 бит
Скорость памяти 5.2 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 2560
Блоки текстурирования (TMUs) 40 80
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 48
Производительность GPU
XPS 13 9315
1.41 терафлопс
ROG Flow X16 (2022) +517%
8.7 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ
Частота 5200 МГц 4800 МГц
Тип LPDDR5 DDR5
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 2
Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x1024 ГБ
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC1319D Realtek ALC285
Формат звука 2.2 4.0
Мощность динамиков 4x2W 4x2W
Dolby Atmos - Да
Макс. громкость - 80.7 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A Нет 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI Нет 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Нет Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1 мм 1.7 мм
Тачпад
Размер - 12.9 x 8.3 см
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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