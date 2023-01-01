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Dell XPS 13 9315 против Asus ROG Strix SCAR 16

53 из 100
Dell XPS 13 9315
VS
82 из 100
Asus ROG Strix SCAR 16
Dell XPS 13 9315
Asus ROG Strix SCAR 16
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Экран
2560 x 1600
Процессор
Intel Core i9 13980HX
Графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell XPS 13 9315 и Asus ROG Strix SCAR 16 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell XPS 13 9315
  • Существенно легче – весит на 1330 граммов меньше (1.17 и 2.5 кг)
  • Более тонкие рамки – на 11% выше полезная площадь экрана
  • Значительно компактнее – имеет на 37% меньшую площадь корпуса (589 и 935 см2)
Причины выбрать Asus ROG Strix SCAR 16
  • Видеокарта показывает в среднем на 909-1239% больше FPS в играх
  • Выше частота обновление экрана: 240 против 60 Гц
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • На 466% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 30745 vs 5436 баллов
  • Комплектуется на 39 Вт*ч большей батареей (90 и 51 Вт*ч)
  • На 120% выше максимальная яркость экрана – 1100 vs 500 нит
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
XPS 13 9315
vs
ROG Strix SCAR 16

Корпус

Вес 1.17 кг 2.5 кг
Размеры 295.4 x 199.4 x 13.99 мм 354 x 264 x 22.6 мм
Площадь 589 см2 935 см2
Соотношение экрана к корпусу ~88.4% ~79.4%
Боковые рамки 3.4 мм 4.7 мм
Цвета Синий, Бордовый Черный
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера - Нет
Количество куллеров - 3

Дисплей

Диагональ 13.4 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD Mini LED
Частота обновления 60 Гц 240 Гц
Плотность пикселей 169 точек на дюйм 189 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 100% -
Охват DCI-P3 - 100%
Время отклика - 3 мс
Максимальная яркость
XPS 13 9315
500 нит
ROG Strix SCAR 16 +120%
1100 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева
Мощность зарядки 45 Вт 330 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1 ГГц 2.2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 5.6 ГГц
Ядер 10 (2P + 8E) 24 (8P + 16E)
Потоков 12 32
L3-кэш 12 МБ 36 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Intel UHD Graphics (32EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
XPS 13 9315
6323
ROG Strix SCAR 16 +266%
23158
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
XPS 13 9315
5436
ROG Strix SCAR 16 +466%
30745
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 175 Вт
Nvidia Optimus - MUX
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 4 нм
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1100 МГц -
FLOPS 1.41 терафлопс 24.7 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5 GDDR6
Ширина шины - 192 бит
Скорость памяти 5.2 Гбит/с ~16 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 7424
Блоки текстурирования (TMUs) 40 232
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 80
Производительность GPU
XPS 13 9315
1.41 терафлопс
ROG Strix SCAR 16 +1652%
24.7 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ
Частота 5200 МГц 4800 МГц
Тип LPDDR5 DDR5
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 2
Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x1024 ГБ
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC1319D -
Формат звука 2.2 2.2
Мощность динамиков 4x2W -
Dolby Atmos - Да
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A Нет 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI Нет 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Нет Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1 мм 2 мм
Тачпад
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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