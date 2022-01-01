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Dell XPS 13 9315 против Asus ROG Zephyrus G14 GA402 (2022)

55 из 100
Dell XPS 13 9315
VS
72 из 100
Asus ROG Zephyrus G14 GA402 (2022)
Dell XPS 13 9315
Asus ROG Zephyrus G14 GA402 (2022)
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Экран
Процессор
Графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell XPS 13 9315 и Asus ROG Zephyrus G14 GA402 (2022) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell XPS 13 9315
  • Существенно легче – весит на 480 граммов меньше (1.17 и 1.65 кг)
  • Более тонкие рамки – на 10% выше полезная площадь экрана
  • На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит
  • Значительно компактнее – имеет на 17% меньшую площадь корпуса (589 и 708 см2)
Причины выбрать Asus ROG Zephyrus G14 GA402 (2022)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Видеокарта показывает в среднем на 390-532% больше FPS в играх
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
  • На 181% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 15277 vs 5436 баллов
  • Комплектуется на 25 Вт*ч большей батареей (76 и 51 Вт*ч)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
XPS 13 9315
vs
ROG Zephyrus G14 GA402 (2022)

Корпус

Вес 1.17 кг 1.65 кг
Размеры 295.4 x 199.4 x 13.99 мм 312 x 227 x 18.5-19.5 мм
Площадь 589 см2 708 см2
Соотношение экрана к корпусу ~88.4% ~80.2%
Боковые рамки 3.4 мм 5.3 мм
Цвета Синий, Бордовый Белый, Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера - Да
Количество куллеров - 2
Уровень шума - 45 дБ

Дисплей

Диагональ 13.4 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 169 точек на дюйм 162 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 1041:1
Цветовой охват sRGB 100% 99.8%
Охват Adobe RGB - 86.3%
Охват DCI-P3 - 98.5%
Время отклика - 3 мс
Максимальная яркость
XPS 13 9315 +25%
500 нит
ROG Zephyrus G14 GA402 (2022)
400 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 2:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева
Мощность зарядки 45 Вт 100 / 240 Вт
Вес зарядного устройства - 730 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.0 ГГц 3.2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.7 ГГц
Ядер 10 8
Потоков 12 16
L3-кэш 12 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) AMD Radeon 680M
Техпроцесс 10 нм 6 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 100 Вт
Nvidia Optimus - MUX
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 7 нм
Частота GPU 300 МГц 1700 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 2000 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 11.4 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5 GDDR6
Ширина шины - 128 бит
Скорость памяти 5.2 Гбит/с ~14 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 1792
Блоки текстурирования (TMUs) 40 112
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 64
Производительность GPU
XPS 13 9315
1.41 терафлопс
ROG Zephyrus G14 GA402 (2022) +709%
11.4 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 5200 МГц 4800 МГц
Тип LPDDR5 DDR5
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC1319D Realtek ALC285
Формат звука 2.2 4.0
Мощность динамиков 4x2W -
Dolby Atmos - Да
Макс. громкость - 80 дБ
Микрофонов 2 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A Нет 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI Нет 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Нет Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1 мм -
Тачпад
Размер - 13.0 x 7.6 см
Поверхность Стекло -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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